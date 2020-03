Chaco: 27 personas con domiciliaria por no cumplir el aislamiento obligatorio

Unas 27 personas permanecían hoy con arresto domiciliario y con guardia policial en la puerta de sus casas en la provincia de Chaco, debido a que habían recibido la orden de aislarse, pero rompieron la cuarentena y salieron a las calles.Según informó en conferencia de prensa la ministra de Seguridad y Justicia del Chaco, Gloria Zalazar, la Policía provincial está patrullando las calles y visitó 95 viviendas en las que había personas con orden estricta de aislamiento por tratarse de recién arribados desde el exterior.Pero en el relevamiento, los agentes de la fuerza de seguridad provincial detectaron que 27 personas no estaban en sus domicilios, por lo que la Justicia determinó el arresto domiciliario con una consigna policial en la puerta de las casas.Las denuncias fueron remitidas a la Fiscalía N° 14 a cargo de Francisco De Obaldía, quien ordenó el arresto domiciliario."El derecho penal actúa una vez ocurrido el delito, pero es necesario no llegar a esa situación, es un delgada línea con la prevención, no es una lucha entre nosotros sino una lucha contra un virus, tenemos que trabajar concientemente en cuidarnos", expresó De Obaldía al justificar la decisión de ordenar el arresto domiciliario.Por ahora, el arresto domiciliario es una medida procesal y preventiva que garantiza el cumplimiento efectivo del aislamiento requerido, luego continuará el proceso judicial y, de encontrar a esas personas responsables de haber incumplido el aislamiento, se dictará la condena correspondiente.En total, y según se informó, hasta el momento son 118 las personas que regresaron del país y que fueron reportadas y deberán cumplir con el aislamiento de 14 días.En tanto, este martes se conoció la denuncia realizada por los fiscales federales Federico Carniel y Patricio Sabadini, quienes pidieron a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que investigue la responsabilidad penal de una médica y su hija por el contagio de coronavirus a otras personas en Chaco.Las mujeres habían regresado al país desde España, el pasado 28 de febrero, y sin tomar los recaudos correspondientes, habrían infectado a cuatro personas de esa provincia, dentro de los cuales hay un niño de 4 años.