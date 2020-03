Anunciaron producción entrerriana de alcohol en gel y controles en supermercados

Alcohol en gel

Productos desinfectantes

Controles en supermercados

Se llevó a cabo este mediodía a través de una transmisión desde la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno, un nuevo informe sobre la situación provincial frente a la pandemia de coronavirus. De la conferencia, participaron el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, el titular del CGE, Martín Müller y el ministro de la Producción, Juan José Bahillo.Entre las medidas más importantes que se anunciaron, el ministro de la Producción, Juan José Bahillo, adelantó que empresas entrerrianas producirán alcohol en gel y dijo que habrá fuertes controles en supermercados para evitar faltantes y aumentos de precios.El ministro Bahillo sostuvo que el alcohol en gel, será fabricado por dos laboratorios del parque industrial de Paraná proveer a efectores de salud de la provincia.Bahillo explicó que para evitar la escasez de determinados productos sensibles, se estableció un cronograma de trabajo con dos industrias farmacológicas del parque industrial de Paraná, que permitirá "seguramente la próxima semana, la producción a nivel local de alcohol en gel para abastecer efectores de salud, comedores, educación, y los sectores que salud considere sensible".De igual modo se está trabajando respecto a la lavandina. El funcionario adelantó que se tomó contacto con un proveedor que ya garantizó la provisión de 30 mil litros para la semana próxima. "Estamos evaluando contacto con otras empresas de la química para jabones, de uso doméstico y sanitario", amplió.Por otro lado, el Ministerio, que tiene bajo su órbita a Defensa del Consumidor, inició un relevamiento en supermercados para evitar que haya faltante de productos de primera necesidad. Pero además para que "no sea una oportunidad para que algunos pocos, pero malos ciudadanos, se aprovechen de las necesidad de nuestros entrerrianos". Se refirió tanto a la falta de mercadería como al aumento de los precios.Sobre el último punto, también informó que ni bien esté reglamentado el anuncio del gobierno nacional sobre el precio límite de más de 50 artículos, "rápidamente vamos a implementar un sistema de control para evitar que pocos saquen provecho mezquino de la situación".

Contenidos en casa

Visitas en el portal Aprender

Por su parte, el titular del CGE brindó detalles de la propuesta pedagógica para que los alumnos no pierdan contenidos durante la cuarentena. Reiteró que "no es un periodo de vacaciones, sino que se suspende la presencialidad".Los contenidos buscan que "haya una continuidad en las trayectorias educativas", y a la vez que se articulen con el material que Nación ha elaborado a través de su portal Seguimos Educando.El funcionario destacó que Entre Ríos fue la primera provincia en elaborar las propuestas, por lo que ha sido tomado por otras provincias como modelo. "El portal Aprender, que aloja la propuesta, ha aumentado el flujo de visitas de 400 a 7 mil por día, lo que quiere decir que estamos llegando con mucho éxito", dijo Muller y resaltó "lo federal de nuestra propuesta".Anunció que en los próximos días se expandirá con otros formatos como micros radiales, contenidos impresos para medios gráficos y televisivos. A la vez se habilitó un aula virtual.Por otro lado dijo que se solicitó colaboración a los departamentos, juntas de gobierno y comunas "para legar a todo el territorio, sobre todo, donde no ha acceso a las plataformas digitales". Finamente agradeció "el compromiso de los docentes en la provincia".