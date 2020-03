Política Fernández anunció la construcción de ocho hospitales modulares de emergencia

En medio de la crisis por el coronavirus, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dio detalles sobre la determinación de suspender las clases y deslizó la posibilidad de extender el ciclo lectivo a fin de año."No es una decisión fácil, es una decisión que tiene un costo para todo el país pero que va de la mano de un mensaje claro de nuestro Gobierno y del Presidente, que es el de priorizar el cuidado de la salud", señaló Trotta durante una entrevista en LN+."Hasta la semana pasada la decisión de suspender las clases era una cuestión del día a día. El viernes los especialistas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) decían que no era necesario, pero el sábado empezó a marcarse la necesidad de tener una política mucho más dura vinculada al aislamiento social. El Presidente escuchó a los epidemiólogos, habló con Ginés González García y tomó la decisión con mucha claridad. Nosotros ya veníamos trabajando con ese escenario, por eso presentamos a las pocas horas una plataforma para el aprendizaje a distancia", detalló el ministro."Creo que todos tenemos un marco de incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y no es algo argentino, es algo que sucede en todo el mundo. Para nosotros la escuela es irremplazable, pero esto es una emergencia. Tenemos la esperanza de que la crisis dure menos de lo que se dice", afirmó.Con todo el ciclo lectivo cancelado hasta fin de mes, Trotta deslizó que existe la posibilidad de extender las clases a fin de año para cumplir con el calendario."Es muy difícil proyectar. Si el parate dura solamente dos semanas vamos a tener la capacidad de recuperarnos. Va a ser un desafío cumplir con los 180 días de clases, pero no podemos determinar ahora si va a haber clases en el verano, hay que esperar a ver cómo avanza todo", explicó.