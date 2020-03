Fernández: "Perseguiré a todo el que aumente precios, voy a ser impiadoso"

Internacionales Advierten que quienes dejaron de tener síntomas pueden contagiar coronavirus

Sociedad Hay siete casos probables de coronavirus en estudio en Entre Ríos

El presidente, Alberto Fernández, advirtió que podrá a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a defensa de la Competencia a "perseguir a todo el que aumente precios"."Sépanlo. Voy a poner a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia a perseguir a todo el que aumente los precios. Voy a usar el aparato del Estado en favor de la gente. No voy a tolerar a los pícaros", aseguró el jefe de Estado."El riesgo de los argentinos no puede ser negocio para nadie. Seré inflexible contra un número mínimo de vivos que quieren tomar de bobos a todos los argentinos", enfatizó.Además, el Presidente consideró necesario aplicar medidas económicas ante el avance del coronavirus y su impacto en la actividad productiva."Necesitamos inyectar recursos para que la economía no se paralice, se siga moviendo y el trabajo se sostenga. Eso complica la situación fiscal, pero esta vez lo importante no es el déficit", enfatizó.El jefe de Estado admitió que como consecuencia de las medidas que se anunciarán en las próximas horas, el equilibrio fiscal dejará de ser prioritario."Hacés esto y se complica la cuestión fiscal, pero esta vez lo más importante es sostener la economía. Hasta (Angela) Merkel lo dijo: cuando hay una emergencia y estás en terapia intensiva en materia económica, lo que necesitás es más tiempo", justificó Fernández.