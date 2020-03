Legisladores de Cambiemos piden la creación de una Comisión Investigadora

Fue presentada en la Cámara de Diputados bajo la autoría de la Diputada Provincial Lucía Varisco, acompañada por los legisladores Juan Zacarías, Gracia Jaroslavsky, Sara Foletto , Eduardo Solari y el presidente del Bloque Gustavo Cusinato.



El objeto de la Comisión es el esclarecimiento integral de la actuación de los organismos estatales que omitieron sus responsabilidades ante las diversas denuncias realizadas por la victima; Las circunstancias políticas y jurídicas que hicieron posible o facilitaron la perpetración del femicidio; La posible responsabilidad por acción u omisión de los funcionarios actuantes y Toda otra circunstancia que a criterio y consideración de los integrantes de la Comisión pudiera resultar relevante y conducente a efectos de cumplir con el objeto enunciado.



Funciones y Conformación de la Comisión



La Comisión que será Bicameral tendrá la función de investigar la actuación de los diferentes estamentos del Estado Provincial y Municipal que desembocaron en la muerte de Fátima Acevedo; sus integrantes no cobraran remuneración, será ad- honorem y estará integrada por 3 (TRES) Senadores y 3 (TRES) Diputados, que serán elegidos por cada cámara procurando sea una representación plural que incluya a las minorías parlamentarias. Deberán excusarse de ser elegidos, o podrán ser recusados por la Cámara respectiva, aquellos legisladores que hubieran tenido vinculación, o ejercido funciones, en cualquier ámbito del Estado Provincial o Municipal relacionadas a los hechos que se deben investigar. También integrarán dicha Comisión 3 (TRES) ciudadanos, personalidades independientes con reconocido prestigio social, derivado de su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, la justicia, la ciencia, la cultura y/o la solidaridad social, que serán designados de entre la nómina de 10 (DIEZ) ciudadanos.



Motivos y fundamentos



Al abordar los motivos y fundamentos de tal iniciativa legislativa, Lucia Varisco, la autora del proyecto, sostuvo que "La ciudadanía ha asistido azorada a una serie de hechos graves, desgraciados. El primero de ellos hay que ubicarlo en la seguidilla de actitudes violentas de la que fue víctima una joven mujer de Paraná. Un hecho que se repite en millares de víctimas que están pasando por el mismo horror previo al que pasó Fátima Acevedo antes de que fuera asesinada".



"Precisamente es el crimen del que fue víctima, el hecho más grave de esa seguidilla de acontecimientos a los que calificamos como desagraciados pero que les caben muchas más adjetivaciones negativas: preocupantes, degradantes, repudiables, nefastos, repugnantes y un largo etcétera".



"Hablamos de seguidillas de hechos graves y entre ellos hay que incluir la ausencia del Estado, que se patentiza en el hecho de que muchos de sus operadores cumplieron mal sus responsabilidades, si es que directamente no la cumplieron".



"Resulta escalofriante escuchar los audios que trascendieron o leer los mensajes de Fátima, advirtiendo lo que finalmente sucedió. Esto debe interpelarnos a todos quienes estamos en la función pública".



"Cuando me maten, van a hacer algo", advirtió Fátima. La mataron, pero todavía vemos que no se está haciendo nada o se está haciendo poco. ¿Qué consecuencia institucional hubo después de este caso de femicidio? ¿Qué política de Estado se mejoró o, al menos, se está estudiando para que no haya más casos como estos que ahora, tarde, lamentamos?



La legisladora aseguró que "La creación de una comisión investigadora tiene por objeto deslindar responsabilidades, es decir identificar responsabilidades en esta cadena o sucesión de hechos desgraciados que terminó con la muerte de una joven madre".



"Cuando vemos que el grito de la calle, el de miles de mujeres, señala a funcionarios y funcionarias de altos rangos ser cuestionados, vemos también que resulta necesario evitar dejar todo en manos de la conciencia de quienes ya hicieron mal las cosas".



"Por eso es necesario, puesto que hay funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial bajo cuestionamiento, que sea este otro poder, el Legislativo, el que asuma la tarea de investigar lo actuado o lo no actuado por los funcionarios".



"No somos ingenuos al pensar que también la Legislatura tiene un carácter político, lo que obliga a que estemos atentos a plantear las posibilidades de excusaciones o recusaciones de algún legislador que pudiera haber tenido algún tipo de vinculación con los hechos a investigar".



"En la ciudadanía prima la lógica sensación de que tanto la Justicia, como la cúpula de la Policía actuaron mal. Pero también queda la idea de que hay responsabilidad de funcionarios municipales a cargo de la Casa de la Mujer en el ámbito de la Municipalidad de Paraná".



"Y es precisamente de la cantera de esa sociedad donde hay que buscar la integración de la comisión investigadora, además de los legisladores. Sólo así, con la mirada atenta de la sociedad, vamos a arribar a resultados sobre lo que pasó, y entonces luego sí podemos hacer justicia, que ?como lo conceptualiza la más elemental de las definiciones? no es otra cosa que "dar a cada uno lo que le corresponde".



"Quedan muchísimas dudas en cuanto al curso de las denuncias que había realizado la víctima: ¿Tenía botón antipánico o no? ¿Cómo funciona el mismo en caso de haberlo tenido? ¿Cómo se controló la perimetral establecida? ¿Cuál fue el criterio de la Casa de la mujer para permitirle ausentarse sin acompañante ya que es una obligación del Estado municipal, a través de la Casa para mujeres víctimas de violencia, velar por su integridad y seguridad? ¿Por qué no dieron aviso el mismo día que Fátima no había regresado? ¿Qué sucedió con la noticia publicada en cuanto al hallazgo del cuerpo el viernes 6 de Marzo, la que fue eliminada a los pocos minutos?



"Obviamente debe quedar también expresamente claro que no es intención ni función de la Legislatura impartir justicia porque ello es resorte exclusivo e indelegable del Poder Judicial. Sí tenemos la obligación de determinar el accionar de los estamentos del Estado, identificar las responsabilidades y darle una respuesta a la sociedad que la está requiriendo y por otro lado es nuestro deber como funcionarios tratar de encontrar y dar esas respuestas"



Medidas estatales e involucramiento ciudadano



Lucía Varisco advirtió finalmente "todos deberíamos estar pensando en medidas estatales para que no haya más casos como los de Fátima Acevedo. La solución, sabemos, es compleja y debe involucrar a toda la sociedad. Pero mientras tanto, o paralelamente, tenemos que dejar claramente establecido quién hizo qué en este caso donde una joven madre termina siendo asesinada, como ella misma lo predijo".



"Por Fátima, por miles de mujeres que pasaron o pasan similar calvario, por todas las mujeres, por toda la sociedad, debemos procurar justicia y hallar las respuestas que estamos necesitando", enfatizó la diputada provincial radical