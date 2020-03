Sin clases: "Se trata de la no presencialidad de los alumnos en las aulas"

El presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller

En estos días, hasta el 31 de marzo, cada institución organiza las actividades que se realizan, centralmente, para garantizar la continuidad de las trayectorias escolares.aseveró enque esta suspensión de clases es "la suspensión de la presencialidad de nuestro alumnos en las aulas, no es un período de vacaciones. Va en línea con lo que anunció el presidente Fernández"."."Nuestra propuesta tiene que ver con contemplar la realidad de cada institución, en función de la época del año en que estamos, para que el grupo que ya tenía un trabajo realizado en estas semanas previas, pudiera continuarlos con esos contenidos que pudieran llegar vía WhatsApp, la propia escuela que va a estar abierta. Lo que nosotros queremos hacer es facultar a las escuelas a que sean ellos quienes determinen cual es la forma para no perder contacto con los alumnos". Buscan además que "haya un acompañamiento tanto a los alumnos, como a sus familias".Puso relevancia en quen cada uno de los días que siguen de aquí en más, hasta el 31 de marzo"."Uno celebra el hecho de que estemos anticipando esta situación, con mucha responsabilidad de un Estado presente, además de la responsabilidad social (uno lo ve en la calle, en la poca presencia de gente en las mismas). Es importante ganar tiempo, tener mucha responsabilidad, remitirnos a fuentes oficiales para saber qué hacer y no sembrar psicosis", opinó el titular del CGE."Habitualmente ha sido un recursos para docentes, pero es importante que las familias se empiecen a apropiar de estas posibilidades, porque nos acerca al ámbito familiar que muchas veces no tenemos el espacio y el tiempo para hacerlo", manifestó., manifestó: "Esto va a depender también de las definiciones que se tomen a nivel provincial respecto del transporte público. Este sistema que tenemos previsto, reduce la necesidad de que el docente concurra todos los días a la escuela. Pero seguimos contemplando las medidas que se tomen a nivel global". Elonce.com.