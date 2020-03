Suspensión de clases: "No se trata de vacaciones ni de receso"

Política Entre Ríos suspende las clases hasta el 31 de marzo

La directora Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez, sostuvo que el Consejo General de Educación estableció el no dictado de clases hasta el 31 de marzo, por lo que se "suspende la asistencia de alumnos a los establecimientos educativos, pero se debe garantizar la concurrencia de personal directivo, docentes y administrativos".En declaraciones a, expresó que "cada institución, con sus supervisores, organiza las actividades que se realizan, centralmente para garantizar la continuidad de las trayectorias escolares"."No se trata de vacaciones ni de receso, sólo que los alumnos no concurren a las instituciones", enfatizó. Resaltó que "se trata de otra modalidad de trabajo, no presencial hasta el 31 de marzo".Finalmente, señaló que "los docentes se organizarán como cada institución lo plantea, en el marco de su autonomía, produciendo materiales pedagógicos", entre otras cuestiones.