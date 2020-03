Coronavirus: el Presidente encabeza reunión en Olivos para definir medidas

El encuentro, que se inició pasadas las 17.00, cuenta con la participación del Gabinete nacional, entre ellos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Ginés González García (Salud), Nicolás Trotta (Educación), Sabina Andrea Frederic (Seguridad), Eduardo "Wado" De Pedro (Interior), Mario Meoni (Transporte), Claudio Moroni (Trabajo) y Agustín Rossi (Defensa), entre otros.



Además participan de la reunión el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Alberto Fernández se refirió al coronavirus en Argentina y sostuvo que el Gobierno está "analizando la posibilidad de hacer un corte" y "tomar una serie de medidas para que cada uno se quede en su casa.



En diálogo con Radio 10, Fernández remarcó que en la última reunión del comité de expertos se determinó que no por ahora no sería conveniente suspender las clases.



"Todos los científicos nos dijeron que no era conveniente suspender las clases. No era conveniente en la escolaridad primaria y secundaria porque el grado de infección en esos chicos es muy bajo y además ellos se recuperan con facilidad de esa enfermedad", indicó.



Y agregó: "Si los padres se van a trabajar y los chicos se quedan en casa. ¿Con quién se quedan? Los expertos llegaron a la conclusión de que se quedan con los abuelos, precisamente los más vulnerables a la enfermedad. Por eso recomendaron seguir con las clases".



Si bien desde Casa Rosada consideran necesario un aislamiento, las dificultades que representa una posible suspensión de clases son múltiples y analizadas por estas horas en el Gabinete. Entre ellas, se enumera el hecho de que varios niños y niñas reciben el desayuno y el almuerzo en las escuelas, y además, muchos de ellos, al permanecer en sus hogares, deberán quedar a cargo de sus abuelos y abuelas, que representan un grupo en factor de riesgo.



El Jefe de Estado busca que la decisión que finalmente se adopte luego de esta reunión sea de alcance nacional, para evitar que, como sucedió en los últimos días, algunos distritos suspendan el calendario escolar de manera inconsulta. "No quiero tomar la decisión porque a un gobernador se le ocurrió suspender las clases, más porque no encontró un acuerdo salarial con los docentes que porque le preocupa la salud de los chicos", remarcó Fernández.



Ámbito.com.