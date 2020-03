Desde la presidencia evalúan frenar las actividades en el país durante 10 días

Política El Gobierno decidirá hoy si se suspenden las clases en todo el país

"Estamos analizando hacer un corte. Determinar que por un plazo determinado toda la gente se quede en su casa. Si lográsemos que durante una semana entera toda la gente se quede en su casa podríamos parar el virus. Pero hay que tener en cuenta que todo esto tiene consecuencias económicas", indicó el Presidente.En ese sentido, remarcó que la Argentina está "en recesión": "No podemos dejar que se profundice. Por eso tomar una medida como detener todo durante 10 días para que la gente se quede en su casa puede generar muchas complicaciones"."La gente tiene que cobrar igual, porque no se va a morir de coronavirus pero sí de hambre", manifestó."Hay que garantizar el salario para el que se queda en su casa por orden del Estado y garantizar créditos blandos para que el que deja de producir pueda sobrevivir", subrayó.De todos modos, expresó que "todo lo que pueda hacer la gente por no circular, debe hacerse": "Si en el trabajo toleran su ausencia, pues quédense. El virus circula porque nosotros circulamos"."Estamos haciendo un seguimiento muy cuidadoso de todo el tema. Hay que ser muy sensatos", indicó.