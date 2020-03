El primer mandatario remarcó la necesidad de "trabajar mucho contra los irresponsables que en vez de hacer cuarentena siguen trabajando porque se sienten bien".



"A ellos les advierto: seremos inflexibles. Que no digan que no avisamos", sostuvo en declaraciones a Radio 10.



"La gente no tiene la culpa de haber viajado pero sí de no encerrarse en sus casas y poner en riesgo la salud del resto de los argentinos", remarcó.