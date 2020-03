Legalización del aborto: "Es posible aprobarlo en el Senado", dijo Parrilli

"Creo que en el Senado, por lo que he conversado, hay posibilidad de que este proyecto finalmente sea sancionado. Igual, no quiero aventurar un resultado porque sería irresponsable", sostuvo el dirigente oficialista.



En diálogo con AM 750, el representante de Neuquén en la Cámara alta ratificó su deseo de que "el proyecto se sancione".



"Creo que hay una situación de la sociedad favorable y un apoyo creciente y creo que eso se va a plasmar" en la votación, remarcó el ex secretario general de la Presidencia, aunque aclaró que no hizo "los números" acerca de cómo sería el resultado.



Se espera que el próximo lunes el Poder Ejecutivo envíe al Congreso su proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, que ingresaría por la Cámara de Diputados.



En 2018, la Cámara baja había logrado darle media sanción a una iniciativa sobre el aborto, pero en la alta no había podido imponerse y no pudo convertirse en ley.