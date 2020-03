El PRO solicita declarar la Emergencia Pública contra la violencia de género

"Necesitamos tomar acciones concretas y dejar de mirar para otro lado; por eso le pedimos al Intendente que otorgue recursos y herramientas para enfrentar esta problemática. De nada sirven normas que no se ejecuten o no funcionen por faltada de presupuesto y decisión política" afirmó el Concejal.



"Esperamos que el Gobierno Municipal tome en cuenta nuestra propuesta y podamos trabajar juntos en esta temática, desde la política no podemos mirar para otro lado y es momento de proponer acciones concretar" destacó Paulin.



Los puntos más importantes del proyecto



1- Asignar un monto mínimo de $ 15 millones de pesos destinados a fortalecer las acciones previstas en la Ley Nacional N° 26.485, Ley de Protección Integral a las Mujeres.



2.- Le otorga más herramientas concretas a la Casa de la Mujer como un vehículo (que hoy no dispone, más personal de atención y profesionales que acompañen a las víctimas.



3- Se reemplaza y mejora el Protocolo de Actuación Institucional de La Casa de las Mujeres.



4- Se intima al Gobierno Municipal a que informe sobre el cumplimiento de todas las ordenanzas vigentes sobre la temática de género.



5- Propone la creación de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Pública en materia Social sobre Violencia de Género para velar por el correcto funcionamiento de las ordenanzas vigentes sobre violencia de género.