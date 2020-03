Coronavirus: "Estamos en riesgo", admitió Fernández y habló de la deuda

"En riesgo"

Negociación de la deuda

"Seguir adelante"

El presidente Alberto Fernández deslizó hoy que las movilizaciones del próximo 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no deberían realizarse ante pandemia de Coronavirus, ya que advirtió que el país está "en riesgo"."Ayer (miércoles) nos preguntábamos inclusive por las movilizaciones del 24 de marzo, que son muy difíciles de contener, porque la gente quiere salir, quiere expresarse", reconoció el mandatario, al referirse a la necesidad de "tratar de evitar toda acumulación de gente, porque el riesgo aumenta".En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Estado añadió: "Yo comparto la necesidad de mantener viva la memoria, pero estamos en riesgo".En ese sentido, pidió a la población "entender la naturaleza del riesgo y no exponerse al riesgo".El próximo 24 de marzo se cumplen 44 años del golpe de Estado contra María Estela Martínez de Perón y, como todos los años, se organizan movilizaciones a Plaza de Mayo y actividades en distintos puntos del país.En conmemoración al comienzo de la última dictadura militar se sancionó en 2002 una ley que declaró a la fecha como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y en 2006 se lo declaró como feriado inamovible.El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que no se postergará la negociación de la deuda externa con los acreedores privados y aseguró que se están cumpliendo los plazos impuestos por el propio Gobierno.El jefe de Estado fue consultado en radio Mitre acerca de si el avance de la pandemia podría demorar las tratativas que lleva adelante el el ministro de Economía, Martín Guzmán, dado que el funcionario no tiene previsto viajar a los Estados Unidos."Nada de eso puede ocurrir. Tenemos hecho un cronograma que lo estamos respetando al pie de la letra. Hubo una demora de siete u ocho días por una situación de un banco de colocación. Pero nada más que eso", dijo el Presidente.Según dijo el Presidente, el Gobierno está avanzando en el diálogo con los acreedores extranjeros "con absoluta transparencia para que todo sea correcto como corresponde". Y agregó: "Vamos a seguir adelante con todo el proceso".