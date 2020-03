Designaron a la nueva responsable del PAMI de Gualeguaychú

Foto 1/2 Crédito: El Día Foto 2/2 Aramburu y Pablo Fernández, concejal del oficialismo y referente de La Cámpora Crédito: El Día

Si bien la designación oficial todavía no es un hecho, es sólo cuestión de tiempo la confirmación de Sebastián Díaz, ex concejal y actual subsecretario de Poder Popular de la Municipalidad, al frente de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) de Gualeguaychú. "Quizá la semana que viene haya novedades al respecto", contaron desde el entorno de quien es uno de los funcionarios de mayor confianza del intendente Martín Piaggio.



La de Díaz no será la única, ni mucho menos. Todavía resta un puñado de designaciones de quienes estarán a cargo de las dependencias nacionales en la ciudad. A saber: Migraciones, Radio Nacional, AFIP y Aduana. Pero los casos de la Anses y el PAMI son los que menos lugar a especulaciones dejan, ya que la manija de estas dependencias la tiene La Cámpora: el próximo titular de la Anses es resultante de un acuerdo político entre la agrupación kirchnerista y el intendente Martín Piaggio; mientras que la designación de María Anastasia Aramburu responde, más allá de su capacidad técnico-profesional, a que la bioquímica recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA) es parte orgánica del espacio conducido por Máximo Kirchner.



La Resolución 2020-947 despeja todo tipo de especulación y confirma lo que, a esta altura, era un secreto a voces en el mundillo de la política local: Aramburu es la nueva gerente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.



Se trata de una reconocida militante feminista de la ciudad, que hizo la escuela secundaria en la Enova y estudió Farmacia y Bioquímica en la UBA. Además, desde febrero del 2017 se desarrolla como coordinadora de la sede local de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).



Atención y alimentación, las prioridades

En diálogo con El Día, la profesional de 39 años adelantó cuáles serán algunas de sus prioridades. "Voy a ponerme verdaderamente al tanto de la situación del PAMI cuando esté adentro. Para eso voy a hablar con cada uno de los empleados y las empleadas, para conocerlos y saber qué pueden aportar para mejorar la prestación", expresó.



"Mi prioridad es que cada trabajador atienda a cada adulto mayor como si fuese su abuelo. El trabajador del Estado se debe a la comunidad, así tiene que ser. Además, en este caso se trata de gente grande, que tiene derecho a vivir sus últimos años de la manera más digna posible", indicó la bioquímica que remplazará al médico Agustín Sobredo al frente de la dependencia local.



Respecto a su pertenencia política, Aramburu aseguró "no tengo nada que ocultar", y añadió: "pertenezco a La Cámpora, y tengo el mismo pensamiento que el presidente Alberto Fernández y que la vicepresidenta Cristina Fernández respecto al lugar que debemos darles a nuestros adultos mayores. Apuntamos a los que menos tienen, a los que más difícil la están pasando", sintetizó.



Por otro lado, se refirió a la necesidad de "jerarquizar a los profesionales de Gualeguaychú" y se diferenció de lo hecho por Nativus, empresa que trajo médicos de afuera de la ciudad para dar un servicio que terminó siendo cuestionado por todo el arco político por "deficiente".



"Me gustaría hacer más por la alimentación de los afiliados. Con la ayuda de una nutricionista, plantearemos mejorar esta situación y, más allá de los bolsones de alimentos que reciben, buscaré avanzar con acuerdos con pequeños productores locales y trabajar en conjunto con el Municipio y con el PASSS para que los adultos mayores coman más verduras y alimentos saludables", adelantó la funcionaria recientemente nombrada.