Provincia reafirmó el apoyo para trabajar políticas inclusivas con municipios

La Secretaría, creada en el ámbito de la Municipalidad de Galarza mediante el Decreto 19/2020, nucleará las áreas de Discapacidad; Niñez, Adolescencia y Familia; y Mujer.



"Es importante que una Secretaría de Desarrollo Social municipal contenga las áreas de Discapacidad; Niñez, Adolescencia y Familia; y Mujer, porque da cuenta de una gestión municipal que pone en la agenda pública el eje del cuidado, está pensando en cuidar al otro en su condición de ser humano, en políticas inclusivas, en cómo acompañar a las familias en sus procesos de crianzas, y en la posibilidad de que cada uno de los miembros de la comunidad pueda generar un proyecto de vida", reflexionó la ministra, felicitando al intendente y su equipo por el trabajo articulado y la propuesta concreta de inclusión de jóvenes con discapacidad a un espacio laboral.



Paira también destacó el impulso del gobernador Gustavo Bordet al desarrollo de políticas de inclusión en todo el territorio.



"Nuestro trabajo, como nos ha encomendado el gobernador, es acompañar en el territorio a los municipios para hacer más accesibles los derechos. Estamos al servicio para apoyar los proyectos comunitarios e institucionales en pos de generar una Entre Ríos que nos contenga a todos y todas", cerró Paira.



Por su parte, Martín Müller señaló: "Estamos cumpliendo con un mandato que nos ha encomendado nuestro gobernador, que es trabajar intersectorialmente y hacer del gobierno una sola política que aborde de manera integral la realidad de cada uno de los territorios de nuestra provincia. Por eso es una enorme alegría compartir esta tarde con la ministra, la directora del Iprodi, el intendente y su equipo".



Por otro lado, el funcionario resaltó: "Reconozco el trabajo que ha hecho el intendente, los empleados y empleadas municipales trabajando en cada una de nuestras escuelas e instituciones educativas de la localidad, algo que es un ejemplo de articulación entre la provincia y el municipio. Y no tengo duda de que a través del trabajo que se va a realizar desde la nueva Secretaría de Desarrollo Social va a crecer exponencialmente la ciudad en los próximos cuatro años". Compromiso de trabajo en red La directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Inés Artusi, quien fue nombrada madrina del área de Discapacidad, destacó: "Esta es la primera área de Discapacidad que estamos acompañando desde la gestión de la ministra Marisa Paira y para nosotros es muy significativo".

En ese sentido, la funcionaria expresó: "Es muy importante contar con un área de Discapacidad porque es la cercanía y la comunidad brindando oportunidades recreativas, educativas, laborales, y de integración para sus vecinos con discapacidad. Y desde el Iprodi vamos a acompañar, conectar, articular, y mantenernos comunicados sobre aquellas novedades que involucran a las personas con discapacidad".



"Hay una política rectora del gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, que es estar en el territorio, y la forma de hacerlo es trabajar en red con las áreas de Discapacidad, lo que nos va a dar la fortaleza como Instituto para que las políticas que se puedan implementar sean las que la gente necesita", redondeó Artusi. Alcances de la Secretaría En el marco de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno municipal se propuso fundar el área de Atención Integral de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta como ejes centrales el principio de participación y la plena inclusión social, de no discriminación y de respeto por la diversidad. Y concretó esta medida a través del Decreto 21/2020.



"Para nosotros este es un día más que importante, no solo por la reapertura de la Anaf Galarza, sino también porque tenemos la posibilidad de dar el puntapié para poder crear el área de Discapacidad, tan necesaria en la localidad", manifestó el intendente Fabian Menescardi, quien agradeció a los presentes por compartir el momento.



El vocal del CGE, Exequiel Coronoffo; la coordinadora del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Vanina Intelesano; junto a concejales de la localidad, presidentes de juntas de gobierno y comunas también participaron del acto.