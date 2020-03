Micheli defendió suba de retenciones: "Hay que sacarle a los que más tienen"

"Estamos viviendo una situación económica muy complicada, que viene de arrastre. Pero por suerte tenemos un gobierno que nos genera expectativas y esperanzas. Hay una decisión política de salir adelante tomando medidas que favorezcan a la mayoría de la población y no sólo a un grupo de élite", sostuvo el dirigente que es líder de un sector de la CTA Autónoma.



Sobre el conflicto por las retenciones, Micheli consideró que "la mayoría de los chacareros no están en estas medidas de acción" y remarcó que "detrás del paro del campo, detrás del sector del pool sojero, está el principal partido de la oposición hoy que es Cambiemos".



"No se combate la pobreza de la Argentina con la caridad de los ricos, se combate con distribución equitativa de la riqueza, se combate con sacarle a los que más tienen y ponerle dinero al pueblo", remarcó en declaraciones a Radio Rebelde, al defender el incremento de las retenciones.



Con respecto a la situación política, Micheli aseguró que "la derecha está al acecho", y agregó: "Hay que trabajar y militar con la mente puesta en que estos tipos nos están soplando la nuca y la región no nos favorece".



"Las cosas que faltan resolver en Argentina no se van a hacer solas, no se van a hacer porque tenemos un Gobierno nacional y popular solamente. Va a haber que acompañarlas con la movilización popular", finalizó.



