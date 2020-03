Coronavirus: "Quiero llevar tranquilidad a la población", afirmó Bordet

Protocolos de acción

Gabinetes departamentales

Agenda de trabajo

Abordaje

Entregas

"Quiero llevar a la población la tranquilidad de que tenemos un equipo de profesionales trabajando en un abordaje preventivo integral. Estamos atentos y activos. El coronavirus requiere de una capacidad de organización entre todos los niveles de salud", expresó el gobernador Gustavo Bordet desde Colón, donde encabezó la primera de las reuniones de gabinete departamentales en las que los equipos del gobierno provincial y municipios, y entregó viviendas a familias de las fuerzas de seguridad."El coronavirus nos preocupa porque si bien no hay casos en Entre Ríos, no estamos exentos habida cuenta de cómo vienen creciendo los casos a nivel nacional y estamos atentos y preparados para la emergencia. Y estamos trabajando para enfrentar esta situación, al igual que lo estamos haciendo con el dengue", explicó.Bordet hizo saber que el gobierno convocó a las autoridades de los 65 hospitales y los centros de salud de la provincia con guardia activa. Allí, junto al equipo técnico, transmitió los lineamientos y protocolos de acción ante el mapa epidemiológico actual."Estamos organizándonos desde la estructura de servicios para adelantarnos y dar la mejor respuesta posible, con el dinamismo que imprime esta situación, teniendo en cuenta que cada día hay nuevas recomendaciones". En tal sentido, recordó la indicación actual para quienes regresan al país, provenientes de zonas con circulación activa del virus, es que deben guardar aislamiento domiciliario y, en caso de presentar síntomas, contactar a los servicios de salud.Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al coronavirus Covid-19 como una pandemia y pidió que los países "tomen acción de manera urgente y agresiva". Sobre aquellos países que "todavía sólo tienen un puñado de casos" dijo que "pueden prevenir que se transformen en conjuntos y en transmisiones comunitarias"."Estamos tomando las medidas de precaución correspondientes", aseguró el mandatario."Tenemos muchos desafíos y trabajo por delante y también coyunturas que rápidamente hay que abordar", dijo el mandatario, al hablar ante los intendentes y sus equipos de trabajo; y los presidentes de juntas de gobierno y de comunas del departamento Colón.Así lo manifestó luego de que el intendente de Colón, Jose Luis Walser, hiciera la introducción del encuentro. El mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta; su gabinete en pleno y legisladores del departamento.Bordet explicó que la idea "es generar en todos los departamentos reuniones de gabinete que se realizarán en las cabeceras departamentales, con todos los intendentes y los equipos de gobierno del municipio y de la provincia. Esta es la primera que hacemos aquí en Colón y luego haremos en otros departamentos".Recordó que el año pasado se hicieron reuniones de gabinete, pero en ciudades, "con muy buenos resultados"; y ahora se decidió ampliarlas a los departamentos.Señaló que la modalidad del encuentro es una reunión con los intendentes, acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, y luego la formación de mesas de trabajo de cada área de la provincia con la áreas homónimas de los municipios.Precisó que "esto tiene el objetivo de ir armando una agenda de trabajo y de prioridades con las distintas áreas, tanto provinciales como municipales, para poder ir articulando la resolución del problema que se nos presenta y las acciones de gobierno que tenemos que llevar adelante. Es una buena posibilidad para dar comienzo a una agenda que ordene el trabajo y sobre todo que vaya fijando y marcando cuáles son las prioridades"."He sido un gran defensor del municipalismo, me tocó ser intendente, se perfectamente cuáles son los desafíos, los problemas que tiene un municipio a diario, por lo que voy a poner de mi parte y de nuestro equipo lo mejor para poder ir avanzando en distintas acciones coordinadas con la provincia y el gobierno nacional", subrayó.En ese marco, mencionó temas "que tienen que ver, por ejemplo, con la disposición final de los residuos, algo que está pendiente en el departamento; otros que hacen a la salud de nuestra población, hay epidemias, algunas que están en la provincia como el dengue y otras que pueden llegar a estar, como el coronavirus; a eso tenemos que abordarlo en profundidad para ponernos de acuerdo en medidas de acción y en protocolos de trabajo".También refirió otras temáticas inherentes al departamento Colón, como las políticas de turismo o aspectos de seguridad; y producción, lo que refiere al desarrollo económico, "hay zonas como Colón donde hay cadenas de valor como la avicultura y como las forestoindustrias, que son muy potentes, y va a estar la posibilidad de trabajarlo en conjunto".En el marco de la visita de Bordet a Colón se entregaron a la Jefatura Departamental Colón, dos motocicletas Honda XR 150 cc 0 kilómetro, de las 20 que adquirió recientemente la provincia para la Policía de Entre Ríos. Las mismas están equipadas con los elementos necesarios para su utilización en la prevención pública.Asimismo, se entregó un aporte de 500.000 pesos para una obra de un hogar para discapacitados adultos de Villa Elisa a la asociación civil Manos Amigas.Además, se entregaron nueve viviendas del IAPV de un grupo habitacional de 36 unidades, destinadas a policías de Colón.