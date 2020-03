La Mesa de Enlace manifestó que "la segmentación no alcanza" y habló del paro

Los integrantes de la Mesa de Enlace buscaron mostrarse unidos en medio de la protesta del campo y las críticas del presidente Alberto Fernández a la medida de fuerza.El presidente de la entidad cooperativista Coninagro, Carlos Iannizzotto, sostuvo hoy que la segmentación método compensatorio del Gobierno ante la suba de las retenciones a la soja de 3 puntos, no alcanza para las necesidades del campo.Iannizzotto estuvo junto a sus pares de la Mesa de Enlace en la inauguración de Expoagro.Aseguró que "con la segmentación no alcanza, porque es un método que no va a beneficiar a los pequeños y medianos productores. Creemos que el impuesto a las Ganancias es un instrumento a trabajar para que el Estado pueda lograr sus recursos fiscales. Es algo que charlamos con Luis Basterra", el ministro de Agricultura."Coninagro está con el paro, está en la Mesa de Enlace y esto lo decretamos las cuatro entidades. La medida se está desarrollando con normalidad, en paz social, sin afectar a los ciudadanos", dijo el dirigente mendocino.Iannizzotto opinó que la decisión de aumentar tres puntos las retenciones a la soja "hace retroceder mucho a la producción y a las economías regionales"."El Gobierno tiene que asumir su problemática y el campo está dispuesto a trabajar, a invertir para conseguir divisas y alimentos que necesita el país", manifestó.Por su parte, Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), precisó que el paro del campo que termina el próximo jueves 12 de marzo a las 24:00 "tiene un alto acatamiento".De hecho, al Mercado de hacienda de Liniers ingresaron este martes sólo siete camiones, con 257 animales.Mientras, en las inmediaciones del predio ferial de Expoagro, en casillas acampan productores autoconvocados que este miércoles a las 11:00 realizarán una asamblea nacional.