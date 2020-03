Diputado nacional propone una consulta popular sobre el aborto

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Luciano Laspina propuso realizar una consulta popular sobre el aborto. "Me parece algo justo. Países con raíces católicas como Irlanda o Italia tuvieron plebiscito por este tema", dijo.



El legislador nacional por Santa Fe, señaló que un plebiscito evitaría que haya un "debate de apriete o presión sobre los legisladores. A veces algunos votan en contra de su conciencia. Ahora hay una bajada de línea del propio presidente, que fue muy claro en tomarlo como bandera propia. Que ahora el Frente de Todos imponga su mayoría no dando libertad de conciencia hace a la discusión más ilegítima", afirmó.



"Representamos al pueblo y tenemos que legislar temas de amplio alcance. El Congreso ya definió y ahora volvemos sobre el tema. La única forma de darle legitimidad es con un plebiscito para que no tengamos la discusión abierta", agregó.



"Planteé algo que me parece entendible. Ninguno de los partidos representa genuinamente valores verdes o celestes. Tiene que ver con cómo se construyeron las listas. Y la listas no se conforman con ese criterio", aseveró Laspina.



Por otra parte, para el diputado "fue un error político" del ex presidente Mauricio Macri haber habilitado la discusión parlamentaria sobre el aborto legal. "Fue un ejercicio interesante de discusión sobre un tema latente", expresó. (Rosario 3)