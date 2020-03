"Debería impulsarse la creación de una caja de crédito pignoraticio en Paraná"

En este sentido, Rogel indicó que "la legislación nacional vigente autorizaría un pedido que fuera formulado por el municipio de la ciudad de Paraná, concretamente, al Banco Central de la República Argentina".



Y agregó "la desaparición del banco municipal dejó y sigue dejando un hueco importante respecto de la función pignoraticia (el empeño) que el banco cumplía, y sin cobertura a los sectores más populares y débiles. Lo peor de todo es que las exigencias de la sociedad siguen y al no haber precios de referencia la gente cae, literalmente, en la usura y en la compraventa de sus bienes a cualquier precio".



"La función pignoraticia ? continuó el ex legislador- que tenía el banco municipal, además de ser un protector social de los sectores más vulnerables, permitía que se establecieran líneas de créditos para el asfaltado de muchas calles de la ciudad de Paraná, a través del sistema de consorcio".



"No estamos hablando de crear un nuevo banco municipal, estamos, lisa y llanamente, recogiendo las experiencias pasadas para crear una herramienta que si se lo invita al sector privado y de la producción de la ciudad, junto con el Estado Municipal, se podría conformar una herramienta que podría ser exitosa para volver a recuperar el crédito popular y lograr conformar consorcios que permitan obras menores como es el asfaltado, la ampliación de viviendas, la refacción o la construcción de viviendas populares", entendió.