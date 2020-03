Concepción del Uruguay brindó un reconocimiento a mujeres trabajadoras

Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Concepción del Uruguay llevó adelante este jueves un homenaje a mujeres uruguayenses destacadas por su labor social, y en ese marco se distinguió a la vicegobernadora Laura Stratta por ser la primera mujer en ocupar ese cargo en la provincia.



El salón auditorio municipal Carlos María Scelzi de La Histórica estuvo colmado de público y fueron la emoción y los aplausos la nota saliente de la ceremonia, que contó además con la presencia de funcionarios locales y de otros municipios, legisladores, integrantes del Gabinete provincial y representantes de organizaciones de la sociedad civil de la ciudad anfitriona.



El intendente Martín Oliva al abrir el homenaje destacó "la capacidad de decisión y organización" de las mujeres de Concepción del Uruguay "que hacen que sea ésta una de las ciudades más hermosas y solidarias de Entre Ríos", al tiempo que resaltó: "Somos mejores si hacemos las cosas juntos".



Luego fue el turno de la Vicegobernadora, quien agradeció la calidez y el cariño por parte del intendente Oliva y su equipo, y seguidamente subrayó: "Este reconocimiento además de alegrarme y llenarme de orgullo, es un tremendo desafío que tenemos las mujeres, de dejar huellas por donde pasamos".



La presidenta del Senado mencionó a algunas de las protagonistas de la historia entrerriana como "La Delfina", "Tadea Jordán" y la uruguayense "Teresa Ratto", y a través de ellas puso de relieve "la tarea de tantas que sembraron y dieron lo mejor".



En ese sentido, sostuvo que la distinción por parte del Municipio de Concepción del Uruguay "es para todas ellas pero sobre todo es un reconocimiento a lo que viene, a las compañeras que están acá: diputadas, viceintendentas, concejalas, funcionarias, pero también a las mujeres solidarias, organizadas, trabajadoras; a la mujer comprometida que deja huella, que deja su tiempo y que con amor todo lo puede, todo lo construye", acentuó Stratta.



"Siempre digo, citando a Dora Barrancos, que cuando se abre una puerta entra una y entramos todas, y en esto quiero destacar la decisión del gobernador Gustavo Bordet de interpretar una demanda histórica que veníamos llevando adelante las mujeres de mayor protagonismo y participación y así me convocó a formar parte de la fórmula para la provincia", manifestó la Vicegobernadora.



"Yo no tengo más que palabras de agradecimiento" remarcó más adelante y para cerrar expresó: "Sobre todo quiero decirles que cuando promovemos y sostenemos la necesidad de la equidad y paridad, eso no tiene que ver únicamente con querer participar; la paridad y la equidad tienen que ver con la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, en definitiva, una sociedad mejor".