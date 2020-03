Gremios docentes se suman al paro de Mujeres y el lunes no habrá clases

La decisión del último Congreso de AGMER fue que toda la docencia entrerriana se pliegue al Paro de Mujeres previsto para el lunes 9 de marzo. "Entendemos que para que sea contundente, tiene que sumarse todo el colectivo de trabajadores", explicó Verónica Veik, vocal de la comisión directiva central.



Como el Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo, que este año cae domingo, el colectivo de mujeres resolvió trasladar las acciones al lunes 9 "para poder darle visibilidad a la protesta", apuntó la Vocal.



Luego aclaró que "la medida es para todo el gremio" y que tanto mujeres como varones afiliados a Agmer se plegarán al paro. "Entendemos que, al ser un sindicato, para que la medida de fuerza sea contundente, tiene que ser de todo el colectivo de trabajadores", subrayó en ese sentido.



Apuntó que "en todo caso ese día el compañero puede ser quien sustituya a su compañera en casa en las tareas de cuidado, para que ella pueda ir a la marcha". SADOP El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) también convocó al paro nacional el próximo lunes 9 de marzo, según informaron desde la Seccional entrerriana del gremio.



La medida es "en repudio a la violencia, maltrato, abuso y en reclamo por mejores condiciones de trabajo y medio ambiente laboral de todas las docentes privadas del país", se indicó en el texto, que lleva la firma del secretario general de la comisión directiva nacional de Sadop, Jorge Kalinger, y del secretario de Comunicación y Prensa, Gerardo Alzamora.



También se expresó el apoyo de la comisión directiva nacional a "todas las acciones que lleven adelante sus Seccionales entre los días 8 y 9 del corriente, en cada jurisdicción acompañando el paro dispuesto en todo el país". AMET también adhiere

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) informó que por mandato de las bases se resolvió la adhesión al paro de 24 horas previsto para el lunes 9 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.



La decisión se tomó en las asambleas de dos horas por turno que el gremio entrerriano realizó en las escuelas el día jueves 5 de marzo.



Allí también se definió la participación de AMET Entre Ríos "diferentes actividades conmemorativas y de homenajes referidos al 8 de marzo".



Otro punto que se resolvió en las asambleas fue la continuidad de la participación de AMET el marco de la Multisectorial en defensa del régimen jubilatorio entrerriano y de la Ley 8732. No se descontará el día El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, anunció que no será descontado en los salarios docentes el día no trabajado por adherirse al paro del lunes 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.



"El paro del lunes está fuera del conflicto que generó los días anteriores del paro", expresó Müller en referencia a la medida de 72 horas instrumentada por los gremios Agmer y AMET los días lunes, martes y miércoles pasados.



"El Día Internacional de la Mujer es una circunstancia particular", señaló el funcionario y recordó que el Gobierno provincial "tiene un claro compromiso con las políticas de género". Por eso aseveró: "Somos respetuosos de los trabajadores y trabajadoras que tomen la decisión de adherirse".



En cambio, Müller ratificó el descuento de los tres días de paro de esta semana. "La normativa respecto a eso está vigente", sostuvo. (APF)