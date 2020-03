La diputada Ramos promueve la igualdad de género en ámbitos deportivos

Fundamentos

La iniciativa fue presentada días atrás en la Cámara de Diputados y dispone la creación de un programa dentro del ámbito de la Secretaría de Deporte (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia) que tiene como objetivo generar acciones concretas que conlleven a la igualdad de géneros en ámbitos deportivos,Asimismo, el proyecto de ley de la legisladora del Frente Justicialista Creer Entre Ríos establece "".A este respecto, Ramos expresó que "el deporte es el lugar donde todos nos encontramos y es donde se tiene que trabajar y volcar políticas públicas, serias y sostenidas en el tiempo".Por otro lado, se indica que para una mejor ejecución delDicha Comisión "deberá diagnosticar el estado de situación y a partir de allí proponer y promover políticas que se orienten a la plena incorporación de las mujeres y de las diversidades de géneros en el deporte. En el marco de los diagnósticos que realizará,".En este sentido, se detallan las pautas y los requisitos que las instituciones deportivas deberán cumplir para hacerse acreedoras del incentivo, a la vez que se especifica que el mismo constituye "y de acuerdo a los diagnósticos e informes realizados por la Comisión Asesora".También se indica que ", adquisición de material deportivo e inversiones destinadas a instalaciones o infraestructuras, así como todo otro gasto con perspectiva de género en miras a cumplir con los fines de esta Ley".Finalmente, la iniciativa dispone la afectación del "treinta y cinco (35%) de la partida presupuestaria correspondiente al'".Dentro de los fundamentos del proyecto se contempla que "el deporte se erige hoy en día no sólo como una actividad humana enormemente enriquecedora y generadora de bienestar personal, también constituye un importante instrumento de cohesión social, un eficaz vehículo para la transmisión de valores y un sólido elemento de impulso económico."."En la actualidad no quedan dudas de que la mujer debe tener en cada ámbito la igualdad que muchos pregonan pero no ejercen y ella debe estar dada además en lo deportivo y verse reflejada en la actividad dirigencial en cada ámbito del deporte, por esta razón el presente proyecto tiene como objetivo incentivar a las instituciones para generar acciones concretas en miras a la igualdad de género en nuestra provincia en materia deportiva, erradicando ámbitos de discriminación y diluyendo las fronteras culturales de lo que conocemos como deportes 'de varones' y deportes 'de mujeres'", se afirma.Según el texto, ". El presente proyecto busca que las distintas modalidades y especialidades deportivas, con independencia del sexo de sus deportistas, puedan ser profesionales en unas condiciones que garanticen la viabilidad y estabilidad de las competiciones en las que participen. Además,".También se destacan en esa línea ", así como la evaluación favorable del proyecto realizada por el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Provincia.