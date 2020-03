Paritarias: Para Caló, "la cláusula gatillo pasó de moda"

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, sostuvo que cuando llegue el momento de negociar la paritaria de su gremio van "a discutir", aunque consideró que "la cláusula gatillo pasó de moda".



"No me manejo con las proyecciones de las consultoras porque bastante se equivocaron. Yo me manejo con la realidad y voy viendo día a día", advirtió el dirigente gremial.



De esta forma, Caló se mostró alineado con los deseos del gobierno de Alberto Fernández, quien promueve dejar de lado las clausulas gatillo al considerarlo un instrumento de "indexación de la economía" .



"Estamos preocupados pero tenemos la seguridad de que esto se va a reactivar la economía. El Gobierno está apostando a la industria nacional, pusieron las licencias automáticas para los importados porque acá se abrió la importación abiertamente", analizó en declaraciones a Cadena 3 tras participar del Congreso del PJ nacional.