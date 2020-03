El Senado votará el jueves la reforma de las "jubilaciones de privilegio"

A través del decreto parlamentario 29/20, la presidenta del Senado convocó a una sesión especial para las 12:00 con un temario corto: darle ingreso a los pliegos que remita el Poder Ejecutivo y tratar el proyecto sobre las llamadas "jubilaciones de privilegio".



La iniciativa impulsada por el Gobierno ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y el pasado miércoles recibió dictamen favorable de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.



El oficialismo tiene una holgada mayoría en la Cámara alta, lo que permite suponer que no tendrá dificultades para convertir el proyecto en ley el próximo jueves, mientras que la oposición debatirá en el transcurso de la semana la postura que adoptará.



En la Cámara de Diputados, el interbloque de Juntos por el Cambio no dio quórum para tratar el tema y, luego de criticar que el oficialismo se valiera para habilitar el debate de la presencia de Daniel Scioli, designado embajador en Brasil, se retiró del recinto.



Sin embargo, en el Senado distintos integrantes de la bancada opositora deslizaron que podrían votar a favor en general y proponer modificaciones en particular, principalmente la incorporación de una cláusula transitoria que, a su criterio, bajaría el riesgo de renuncias masivas de jueces y fiscales.



Esa es la situación que se daría en caso de que la ley se apruebe como está, según la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que advirtió sobre la posibilidad de que renuncien unos 350 jueces, lo que haría que "el 50% del Poder Judicial queda vacante".



La Asociación se refirió así a los jueces que tienen la jubilación otorgada por cumplir con todos los requisitos pero la mantienen en suspenso para continuar ejerciendo hasta los 75 años, situación que se cortaría con la nueva ley.



Durante el debate en las comisiones el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, explicó que "a diferencia del régimen actual, se exige (en el proyecto) que en el futuro los funcionarios que quieran jubilarse con el régimen de la ley 24.018 en su nueva versión, van a tener que cesar en su función".