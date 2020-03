Congreso nacional del PJ: Apoyo a Fernández y convocatoria a internas

Autoridades partidarias, ministros nacionales, legisladores, sindicalistas y dirigentes provinciales se reunieron en el Congreso nacional del PJ, donde se convocó formalmente a las elecciones internas del 3 de mayo y hubo un sentimiento unánime a favor de armar una lista de unidad que contenga a los diversos sectores del peronismo.La cita tuvo lugar en el club Ferrocarril Oeste del barrio porteño de Caballito, hasta donde llegaron 562 congresales de todo el país, a los que se sumaron decenas de invitados.Entre ellos no estaba el gobernador de Chaco, uno de los que se había anotado como aspirante a conducir el partido a partir del 6 de mayo para suceder al actual presidente, José Luis Gioja, quien tiene intenciones de seguir por otro mandato."Tengo puesto el mameluco de la unidad", señaló a NA el sanjuanino apenas terminado el acto.El evento concluyó con la lectura y aprobación de un documento en apoyo a la gestión de Alberto Fernández y a las negociaciones para reestructurar la deuda.Además, se aprobó la integración de la junta electoral de cara a las elecciones del 3 de mayo, en tanto que el calendario electoral comenzará el 16 de marzo.En medio del Congreso, pidió la palabra el diputado nacional por Río Negro y titular del PJ de esa provincia, Martín Soria, para anunciar que avanzarán con la "expulsión" partidaria del ex senador Miguel Pichetto, a quien acusó de ser "uno de los ideólogos" de la intervención que tuvo en vilo al peronismo durante buena parte del 2018.Por primera vez en muchos años, el Congreso partidario contó con la presencia de congresales de Córdoba -tras el descongelamiento de las relaciones con el gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti-, y también de Salta.Por Córdoba, estuvo en Ferro el legislador provincial y presidente del PJ provincial, Oscar González, cuya presencia fue muy valorada por Gioja y otros miembros de la conducción del partido.El sanjuanino ratificó que el espíritu que anima a toda la dirigencia partidaria es la de confluir en una "lista de unidad" que "represente a todos los sectores del peronismo".Insistió en que sea "lo más representativa posible" e idónea para "conducir al mejor partido del mundo", y adelantó que "se viene una renovación de las autoridades", sin precisar si se incluía a sí mismo.Al hacer un recorrido sobre los años en que el peronismo resistió en el llano a los años de macrismo tras la derrota del 2015, recordó el proceso de unidad que se forzó tras la puesta en marcha de la comisión política del PJ que culminó con el armado exitoso del Frente de Todos con otros partidos progresistas."Pudimos levantar bien alto la bandera de la unidad. Era la bandera de la unidad del progresismo en la Argentina y la unidad del justicialismo", remarcó.El momento que despertó la mayor ovación de la jornada fue cuando Gioja reconoció "la grandeza inmensa" que tuvo la ahora vicepresidenta Cristina Kirchner al proponer la fórmula, corriéndose del lugar protagónico pero "sin irse a casa y quedándose a ayudar".Por su parte, el presidente del Congreso del PJ y gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, evocó las adversidades que transitó el peronismo como oposición, y señaló que "después del 2015 habían compañeros con dudas, pero también compañeros que nunca renunciamos a la lucha".Varios dirigentes, como el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, valoraron la "osadía" que tuvo en 2016 el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, cuando en momentos en que el peronismo lucía desorientado y disperso tras la derrota electoral, se aferró al optimismo para enarbolar la consigna "Hay 2019".Enojado por la presencia arriba del estrado de su hermano, con quien sostiene un enfrentamiento provincial, el senador Adolfo Rodríguez Saá amenazó con irse del encuentro.Al término del congreso, el ministro de Defensa, Agustín, Rossi destacó el "sentido de unidad" que animó el Congreso, y también el "apoyo a Alberto y a Cristina"."No hay espacio para que el peronismo tenga una interna partidaria en este escenario. Somos el partido del Gobierno y tenemos que ser absolutamente responsables. No hay que olvidarse nunca de todos los sectores del Frente de Todos fue lo que nos permitió ganar", expresó el santafesino, que insistió en la idea de que Alberto Fernández encabece el PJ.Por parte del Gobierno, también estuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros Eduardo De Pedro (Interior), Ginés González García (Salud) y Luis Basterra (Agricultura).A su vez, estuvieron los gobernadores Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), que se sumaron al mencionado Insfrán.