Pidió disculpas la funcionaria de Gualeguay que publicó una polémica frase

La directora de Cultura de la Municipalidad de Gualeguay, Nora Ferrando, compartió una polémica publicación en sus redes sociales, en la que se dirige a personas de bajos recursos y las insta a usar preservativos para no tener descendencia en caso de no poder hacerse cargo de la misma.



"Si usted es pobre, cuídese. No haga hijos", reza el texto del posteo de la dirigente que milita en el espacio de Juntos por el Cambio.



Además, la consigna añadía: "No haga hijos si usted no está en condiciones de dar una vida digna, salud, educación, alimentación, amor, tiempo y cuidados".



El mensaje fue publicado el 27 de febrero pasado en su cuenta de Facebook y generó repudios, tras los cual la funcionaria lo borró y pidió disculpas.



"Pido disculpas si sonó ofensiva la imagen que compartí hace unos días. No fue mi intención que se interpretara de esa manera", escribió Ferrando.