Bordet: "Desde Entre Ríos trabajamos por una Argentina federal"

De la reunión participaron autoridades de Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos, para trazar un diagnóstico de diferentes problemáticas productivas y sociales de cada provincia."Es una muy buena iniciativa que ha tenido la Jefatura de Gabinete de la Nación, donde Fernando Navarro nos convocó para trabajar a los gobernadores de Santa Fe y Santiago del Estero, a pensar una argentina federal, una argentina donde se superan antimonias, una argentina armónica", destacó el gobernador Bordet.Resaltó luego que "esto es muy importante para ir diseñando y formulando políticas públicas e interpelar también a la sociedad en las demandas para poder llevarlas adelante en gestión".El encuentro, desarrollado este miércoles en la Universidad Nacional de Rosario, estuvo encabezado por el referente del programa, el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Fernando Chino Navarro, con la participación del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bertolacci; el secretario académico de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Sergio Zamora; el secretario de Asuntos Estratégicos de Santa Fe, Francisco Buchera; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.Por la provincia de Entre Ríos estuvieron también la vicegobernadora, Laura Stratta; el ministro de Producción, Juan José Bahillo; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Muller; y el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella, entre otros funcionarios y referentes de entidades no gubermantale que participaron de las mesas de debate y charlas llevadas a cabo durante toda la jornada en la casa de altos estudiosEl gobernador Bordet dijo que los temas abirdados en el encuentro resultan trascendentes y apuntó: "Quienes tomamos decisiones de gobierno estamos atravesados por distintas urgencias, atendiendo problemas que requieren la resolución inmediata, y se necesita un espacio como este para poder elaborar políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno, que puedan establecer normas de confianza y que propendan fundamentalmente a criterios que tiendan a relacionar a la sociedad de manera tal que se sorteen y superen divisiones estériles en el seno de nuestras sociedades".El mandatario dijo que "este cometido viene de la mano también de lo que había propuesto el presidente Alberto Fernández, con la idea de una Argentina unida, y esto no es solamente una expresión de deseo, sIno que se funda sobre otros criterios que tiene que ver con el debate, el disenso, con poner sobre la mesa distritos aspectos y cuestiones y con un posterior abordaje de las mismas".Bordet recordó que lo ha conversado con los gobernadores de Santa Fe y Santiago del Estero y expresó: "Tenemos la misma visión, porque esto hace también a la distribución geográfica federal de nuestro país, que tiende justamente a tomar en cuenta las realidades de nuestras provincias, que son muy parecidas. Podemos tener matices diferentes, pero en el fondo los problemas que tienen las provincias resultan muy parecidos".Valoró tener en agenda temas que "se debatieron hoy como los sistemas productivos, que tiene que ver con la economía popular, que tiene que ver también con como se integran sectores que hoy no están incluidos socialmente a los circuitos productivos en nuestra región".En este marco, dijo que en las ciudades está permanentemente ese pedido de tener en cuenta la opinión y de escuchar, y dijo que "se trata de esto justamente, de tener estos espacios plurales queefortalecen las instituciones y la democracias".Bordet destacó asimismo que "las universidades cumplen un rol determinante para poder generar esa confianza necesaria, para tener esa actitud convocante y poder ir logrando la consecución de los objetivos que nos proponemos, para vivir en un sociedad donde se superen falsas antinomias y donde existan las posibilidades de desarrollo económico y humano, también de poder generar inclusión social sobre muchos sectores de la población que hoy están excluidos".Y aseguró: "De esto se trata esta convocatoria, y desde Entre Ríos vamos a trabajar fuertemente".Por su parte, Fernando Navarro, indicó que para la realización de dichas jornadas en el marco del programa Argentina Armónica, "pensamos en un esquema que permite convocarnos a reuniones donde nos reconocernos desde la diversidad, de la pluralidad en términos políticos, económicos, sociales, gremiales, intelectuales y poder avanzar en diagnósticos y en acuerdos comunes. Argentina necesita construir determinados consensos para reconstruir sobre el trabajo, sobre la equidad, sobre la justicia social y sobre la honestidad una Argentina diferente a la que hemos transitado en las últimas décadas".En ese marco, Navarro, explico que la actividad se encuadra en una política de largo plazo y sostuvo que para el encuentro desarrollado en Rosario "trajimos como aprendizaje la necesidad de federalizar y de regionalizar".Navarro, destacó la predisposición del gobernador Bordet y de las demas provincias y dijo que la idea es trabajar desde los estados provinciales y las universidades públicas. Así que estamos más que satisfechos porque no es un lugar menor Rosario, Santa Fe junto con Entre Ríos y Santiago del Estero, y tenemos la expectativa de que sea una gran jornada que va a ser muy rica".Sobre el desarrollo del programa, el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la nación, indicó que "la idea es presentarlo en todo el país, y luego hacer una segunda vuelta con ya temas puntuales para intentar acuerdos sobre temas que tiene que ver con la vida cotidiana de los de argentinos".Por su parte, Laura Stratta, dijo que "recuperar el valor la palabra para hacer del diálogo y los acuerdos la base de mejores políticas públicas es un objetivo que nos propuso el presidente Alberto Fernández y que compartimos con Gustavo Bordet, para mejorar nuestra democracia y garantizar derechos".En este sentido, "dijimos presente hoy en Rosario al participar junto a referentes productivos, académicos, sindicales y sociales de Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe del programa Argentina Armónica".Stratta celebro "que el Estado sea promotor de debates respetuosos y plurales y alentamos la construcción de más espacios de este tipo".Argentina Armónica es el nombre del programa que encabeza el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación, Fernando Navarro, y que ya tuvo dos encuentros iniciales uno en Resistencia, y otro en San Juan.El objetivo es la conformación de foros multisectoriales para abordar diferentes problemáticas de índole regional e ir en busca de soluciones consensuadas.