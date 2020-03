Reapareció Macri en Guatemala:"Más peligroso que el coronavirus es el populismo"

Macri participó del V Encuentro Ciudadano organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala, en el panel "Centroamérica, dramas y oportunidades, desafíos y soluciones".



"Para mí, algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo. El populismo lleva a hipotecar el futuro. Compromete no solo el desarrollo sino el futuro básico de las comunidades", expresó el ex jefe de Estado.



Además, el actual titular de la Fundación FIFA señaló que el populismo "destruye el trabajo y el respeto a la ley" y evaluó: "Ha desarrollado un sistema de decir que ellos -los que adhieren a la corriente- son los que representan al pueblo".



"Ellos necesitan gobernar sin contrapesos para poder imponer todas las arbitrariedades que niegan los avances del mundo y de la tecnología", subrayó Macri, que también consideró que se debe batallar contra el populismo en América Latina.



En tanto, el ex presidente, que reapareció públicamente en una actividad oficial a poco de que se cumplan tres meses de su salida del poder, resaltó que el "éxito" de los países está relacionado a la "revolución tecnológica".



"¿Por qué fracasan los países?, ¿por qué tienen éxito los países? Porque se animan a la revolución tecnológica, se animan a la competencia, a la transparencia. Todos son valores que tienen que estar y para eso nos tenemos que unir", aseguró el ex mandatario nacional.



A su entender, hay que ponerse "metas con fechas inamovibles para mejorar las asimetrías".



"Hoy día apretamos un botón y tenemos un auto. Apretamos un botón y tenemos una habitación. Apretamos un botón y escuchamos música o tenemos una película. Apretamos un botón y tenemos pareja. Le digo a mi mujer, que está acá, que -ella- me costó mucho más que apretar un botón. Pero en la democracia, como con mi mujer, cuesta mucho más tiempo cambiar las cosas. Requerimos de dialogar, de negociar, de plantearnos metas, objetivos comunes. En esos tiempos hace falta gente realmente responsable", agregó.

NA