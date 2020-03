Ordenan excarcelar a De Vido y podrá recuperar de inmediato la libertad

El Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1) ordenó esta tarde excarcelar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa Río Turbio.

Se trata del mismo tribunal que en noviembre del año pasado había beneficiado a De Vido con una prisión domiciliaria, con tobillera electrónica.

El ex funcionario permanece detenido desde el 25 de octubre de 2017 y tras la resolución del TOF1 podrá recuperar la libertad de manera inmediata.

Entre sus argumentos, el tribunal consideró que no existe "peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación".

En septiembre de 2019, la Justicia había enviado a juicio oral a De Vido y a su ex mano derecha Roberto Baratta en la causa por presuntas irregularidades con el manejo de fondos públicos en obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en Santa Cruz.