Bordet confirmó obras y beneficios para producción de arroz en San Salvador

Tras la reunión, el legislador comentó que "se tocaron muchos temas de importancia para nuestro departamento, como son algunas obras en la ciudad de San Salvador; y también con novedades para la terminación de unas viviendas sociales en General Campos".



Agregó que, en particular, se trató el estado de la ruta 38, que une San Salvador con Ubajay. "El gobernador me comunicó que hubo una conciliación con las empresas que tienen a cargo las obras y se ha llegado a un arreglo", dijo Berthet y señaló que "para nosotros es un anuncio muy importante porque es una obra por la que luchamos mucho y San Salvador la necesita, tanto para el transporte como para la economía, porque gente de Ubajay viene a comprar a los comercios y ahora con el estado de la ruta eso se había perdido".



Destacó que a ello se suma el pedido que hizo el gobernador a Vialidad nacional y al Presidente de la Nación para el reinicio de los trabajos en la ruta 18, "lo cual es muy factible que se haga".



"Nos vamos llenos de alegría y de buenas noticias para nuestra zona", subrayó el legislador por San Salvador.



Asimismo, celebró el anuncio del gobierno nacional de que "el arroz, una producción regional tan importante en nuestra zona, de la cual dependemos en gran parte, no va a sufrir aumento en las retenciones" y señaló que "también el gobernador comunicó que va a prolongar el decreto que fija el 50 por ciento de reducción de los gastos fijos en la tarifa eléctrica para el riego".



"Tanto para el transporte, para la seguridad, para la obra pública, para los intendentes y los productores termina siendo una reunión muy positiva", finalizó Berthet.