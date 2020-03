Gainza:"Solicité audiencia al Intendente para ponerme a disposición y colaborar"

"Queremos conocer cómo aplicará el municipio algunas medidas sobre temas que nos preocupan a los vecinos de Paraná y que estuvieron ausentes en el discurso del intendente. Y, poner a disposición nuestros equipos y propuestas para colaborar por una ciudad mejor", expresó el referente de Juntos por el Cambio."Los problemas de Paraná son complejos y requieren del aporte de todos para poder resolverlos, por eso y más allá de pertenecer a diferentes partidos políticos, queremos aportar la experiencia que nos dio la función, como ideas y propuestas para colaborar en soluciones que mejoren la calidad de vida todos los paranaenses", afirmó Gainza.El ex Concejal declaró "el Intendente habló muy poco sobre temas como transporte urbano de pasajeros, plan de obras de infraestructura y bacheo, jardines maternales, centros de salud, escuelas deportivas y fomento a los clubes de barrio, políticas de empleo, recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos, ordenamiento vial y estacionamiento medido. Todas estas cuestiones forman parte de lo que trabajamos desde nuestro rol en el Concejo y de nuestro día a día en la ciudad y es necesario e importante poder conocer qué acciones está realizando el Municipio", remarcó."En mis 4 años de concejal pude escuchar de primera mano los problemas en cada uno de los barrios de la ciudad; por eso creo que nuestro aporte es valioso y espero que el intendente nos pueda recibir. Hoy me toca aportar con la experiencia de los años de trabajo como edil y desde un lugar distinto, pero eso no cambia mi compromiso y mis ganas de querer ver una Paraná mejor", concluyó.