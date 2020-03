UPCN aguarda la convocatoria del gobierno a paritarias

La secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, anunció que el gremio realizará medidas de fuerza si no surge una convocatoria del gobierno a paritarias. La dirigente dijo aque "a esta altura del año deberíamos estar discutiendo, no solamente salarios, sino todo lo que respecta al empleo público".Acotó que "necesitamos una discusión propia" y adelantó que "si en el transcurso de esta semana no somos convocados a reunión paritaria, el martes haremos un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo en toda la administración pública".Por su parte, la dirigente Cristina Melgarejo, indicó que no hablan de números, pero que "tenemos deudas de la paritaria 2019. Tienen que cumplir con eso y después discutir el tema salarial"."No queremos llegar a las medidas de fuerza, sino empezar a discutir", completó.