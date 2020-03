Lauritto fue designado como presidente de la Delegación Argentina ante la CARU

Este martes 3 de marzo se publicó, en el Boletín Oficial, el decreto 203/2020 que lleva la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Allí, formalmente, fue designado el doctor José Eduardo Lauritto como presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).Para secundar al ex intendente de Concepción del Uruguay, el presidente recurrió a un hombre que integró el Tribunal de Enjuiciamiento que, allá por 2013, había votado la suspensión del fiscal José María Campagnoli. Se trata de Rodolfo María Ojea Quintana que, desde ahora, ocupará el cargo de vicepresidente.Rodolfo María Ojea Quintana, designado por el Senado de la Nación. Ojea Quintana es un reconocido ex integrante de la agrupación Montoneros y está vinculado con algunas acciones armadas que llevó a cabo la agrupación durante los 70.Rodolfo María Ojea Quintana, que regresa a CARU donde ya estuvo entre 2010 y 2016, "es un reconocido ex integrante de la agrupación Montoneros y está vinculado con algunas acciones armadas que llevó a cabo la agrupación durante los 70", tal como publicó Infobae años atrás.De momento, el Gobierno Nacional no designó a nadie más en el organismo binacional. Dicho de otro modo, no se conoce formalmente aún quiénes serán los delegados argentinos. En la última gestión, encabezada por Mauricio Macri, Argentina estuvo representado por 5 hombres (presidente, vice y 3 delegados). Fuente: (El Entre Ríos).-