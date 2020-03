Ballay: "Nadie habla de tocar la Caja de Jubilaciones"

el ministro de Economía Hugo Ballay.

"En febrero cumplimos con el pago de los intereses del crédito internacional"

Sistema previsional: "No hay ningún proyecto de ley escondido"

"No hay duda que el 82 % móvil no se va a tocar"

l y no podemos mirar solamente la situación del día de hoy sino que evidentemente hacer un raconto de los últimos meses. Si nos posicionamos en inicio y mediados del año pasado la provincia había logrado un sostenimiento, un equilibrio fiscal primario y en algunos meses, incluido el financiero: esto incluye la amortización de los intereses de deuda que tiene la provincia.", indicó. Recordó que la provincia fue a la Corte Suprema de Justicia y obtuvo un fallo favorable, aunque "ni siquiera el gobierno anterior cumplió con ese fallo", indicó en el programaMencionó que en febrero "cumplimos con el pago de los intereses del crédito internacional, el próximo vencimiento es en agosto. HEl capital de éste, vence en 2023, 2024 y 2025. Pero todo esto, más la deuda que habitualmente se tiene con organismos internacionales por obra pública y demás lleva a que tengamos una necesidad de cubrir ese pago de duda anterior"."Otro hecho importante a nivel financiero es que para sostener el cronograma de pagos a activos y jubilados, como lo estamos haciendo actualmente, de manera simultánea por decisión del Gobernador en estos diez días que estamos transitando,"Y esto tiene que ver también en cuando nos sentamos con los gremios a discutir y cuando hablamos de la responsabilidad que nos corresponde cuando discutimos un aumento. A cualquier funcionario le gustaría cerrar los mejores incrementos salariales, pero después viene la responsabilidad de poder pagarlos", resaltó Ballay.En el mismo sentido, dijo: "En el mes de febrero pagamos el último incremento establecido por paritarias se liquidó en forma separada, aunque igualmente lo pudimos cumplir dentro del mismo cronograma. Lo pudimos cumplir en tiempo y forma. En el presente mes ya fue liquidado el haber con el aumento"."Seguramente si hay algún tipo de medida o de modificación no va a haber en la gestión de Bordet ningún beneficio concreto, para que se especule con eso. Sí él lo dijo claramente que lo que quiere definir es esta responsabilidad, que si en X años para adelante, existe algún inconveniente con el sistema previsional provincial decir 'fui ocho años el gobernador de esta provincia, al menos intenté poner en discusión el tema'. No hay ningún proyecto de ley escondido, porque el oficialismo tiene mayoría en las cámaras para imponerlo, si quisiera. No hay nada guardado, nada. Lo que se va a haber una convocatoria para discutir el tema".El funcionario provincial destacó que "nadie habla de tocar la Caja" aunque "sí está la responsabilidad que tenemos es que si proyectamos los números dela Caja, en X años, en 10, en 15, en algún momento será insostenible"."La planta de personal decreció, por decisión de Bordet: a fin del año pasado decreció en cuatro puntos. Pero los pasivos se incrementaron un 5. Básicamente se reemplazan los servicios indispensables, salud, educación, seguridad, los otros no se reemplazan. Aparece un jubilado menor y un aportante menos, es como doble el efecto. Y además también, absorber la mayoría de los jubilados de los municipios de la provincia. Si lo seguimos proyectando, esa relación hace que la disminución de la cantidad de activos aportantes y el crecimiento de los pasivos que, además con un promedio de vida que se extiende en el tiempo, con regímenes de pensiones que al menos hay que analizar si es posible corregir o no, esta es la responsabilidad que nosotros vemos. Hoy, la Caja de Jubilaciones en el presente año le va a demandar a la provincia 13.500 millones. La provincia en este esquema presupuestario, lo va a poder cumplir. Ahora, este crecimiento es cada vez mayor. Para referenciarlo es un sueldo y un aguinaldo completo"."El Gobernador fue muy claro al decir: 'Para poder seguir cumpliendo con el 82 % móvil, necesitamos hacer sustentable la Caja, no hay duda que eso no se va a tocar", resaltó Ballay.Del mismo modo afirmó: "Esta es una realidad mundial, no es un problema exclusivo de nuestra provincia".Por otra parte, dijo que"Interpretamos que el Gobierno nacional tiene un fondo compensador, Entre Ríos y Santa Fe no están dentro de esas provincias, a lo mejor están pensando la posibilidad de incorporarlas. Esto hace que por ejemplo, cuando Nación define en paritarias un piso mínimo, aquellas provincias que están muy por debajo del piso mínimo, Nación contribuya para lograrlo, que tampoco sería el caso de nuestro provincia ya que está por encima del piso que fijó el Gobierno nacional"., dijo el ministro.Y acotó: "Estuvimos en el tope de los aumentos salariales a docentes y hoy nos encontramos entre las cinco provincias en todo el país que no inician las clases".