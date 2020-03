Pasivos nacionales de Paraná apoyan cambios en jubilaciones de privilegio

"No es justo que un juez gane 46 veces más que un jubilado de la mínima", dijo. En cuanto al aumento a los pasivos establecido por Alberto Fernández por decreto, y que rige a partir del 1º de marzo, reclamó que se discuta "una ley en el Congreso".



El dirigente se mostró a favor de los cambios en las jubilaciones de privilegio, cuyo proyecto del Ejecutivo obtuvo media sanción en Diputados. "Hace rato que se hubieran tenido que terminar porque no es justo que un juez gane 46 veces más que un jubilado de la mínima", sostuvo. Pero además comparó que "un jubilado de la mínima tiene que aportar durante 30 años y cumplir los 60 (si es mujer) o 65 años de edad (si es varón), en cambio un embajador con 4 años se puede jubilar".



Aumento a los jubilados



A partir del 1º de marzo rige el aumento del 2,3 por ciento más 1500 pesos de suma fija para los jubilados. Fue establecido a través del decreto 163/2020. Levinez celebró la suba en la mínima, que se verá beneficiada en relación con la ley anterior de movilidad de Macri.



No obstante, consideró "confusa" la situación para aquellos que cobran más de 16.200, ya que tendrán un aumento menor al que hubiesen recibido con la ley.



El dirigente local explicó que se está recamando "una ley que salga por el Congreso, que se discuta con la participación también con los jubilados". Si bien se adelantó que el gobierno enviaría una nueva fórmula de movilidad, "en el discurso de este domingo ante la Asamblea Legislativa el presidente no lo mencionó", explicó Levinez.



Recordó que en la gestión anterior, "Macri dijo que (el salario de los jubilados) iba a estar 4 o 6 puntos sobre la inflación, pero en 2018 perdimos 20 puntos; en 2019 perdimos 11 puntos. Entonces queremos una ley que esté relacionada con el costo de vida".



Una de las principales preocupaciones del sector se da con el fondo de garantía de sustentabilidad que, según Levinez, fue "vaciado" en la anterior gestión. "Había 64 millones de dólares y han quedado 31 millones. Hicimos dos denuncias contra Basavilbaso que estaba a cargo del Anses, una por el vaciamiento y otra porque estaba vendiendo los bonos del Anses a 10 pesos mientras que en el mercado estaba casi a 30", recordó. (APF)