Bordet confirmó que se descontarán los días de paro docente

"Garantizamos el derecho de huelga, pero a los días no trabajados, los vamos a descontar", confirmó a Elonce TV el gobernador Gustavo Bordet al dejar inaugurado el ciclo lectivo 2020 en la localidad de Seguí.



Es que Agmer convocó a un paro de 72 horas a partir de este lunes, con lo cual, el comienzo de clases dependía de la adhesión de cada institución y de los docentes, a la medida de fuerza gremial.



"En los cinco años que llevo de gobernador, siempre se interrumpió el inicio de clases por alguna medida de fuerza", apuntó, al tiempo que remarcó: "No hay ningún motivo para que se interrumpa el inicio del ciclo lectivo, porque este gobierno dio acabadas muestras de cumplimiento".



Respecto de la huelga docente, el gobernador encomendó que será "una metodología a replantear". "No hay ningún motivo para tomar medidas de fuerza, y más de tanto tiempo, porque esto afecta a nuestros chicos en las escuelas; las privadas iniciaron normalmente porque Sadop no adhirió al paro y los sueldos que se pagan en las escuelas privadas son las mismas que las públicas", remarcó.



"Hay que poner por encima de todo a nuestros los alumnos, y después, ponernos de acuerdo, como siempre lo hemos hecho", encomendó.



"Resulta sorprendente (el paro docente) porque nosotros cumplimos, con nuestra palabra: dimos un aumento anualizado del 57,2% que fue por encima de la inflación, estamos cumpliendo con el pago de los haberes, y cumplimos con tener la paritaria abierta a partir de este viernes comenzaremos a reunirnos para ver cómo avanzamos en una negociación salarial", detalló.



"Si uno entiende el contexto de la provincia dentro del país, es muy complejo, porque el año pasado tuvimos una recesión brutal por las políticas aplicadas por Macri y que dejó devastadas las cuentas fiscales de las provincias", explicó.



"Los salarios en Entre Ríos están por encima de la inflación. Hay que cuidar los recursos que son de todos los entrerrianos", sentenció.



Sobre la ley de jubilaciones



"Lo que hice fue convocar a todos los sectores involucrados con la Caja de Jubilaciones. Nunca anuncié ninguna medida, nunca hablamos de si la Caja se toca o no se toca", aclaró el gobernador en relación al discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa.



De acuerdo a lo que consignó, planteó, instó a debatir sobre "cuál es la realidad del sistema previsional, y en base a eso, ver qué vamos a hacer para que se sostengan los beneficios del sistema jubilatorio, para que el jubilado que cobra el 82% y que lo cobrará durante toda mi gestión, también lo pueda cobrar durante las gestiones que vienen porque como está el sistema, difícilmente en diez años pueda seguir cobrándolo".



"Tengo la responsabilidad y la honestidad intelectual de plantearlo y debatir", destacó. Y continuó: "Si no hay consenso, que lo firmen, y cuando ocurra el desequilibrio de la Caja, tendré la conciencia tranquila para decirle a los entrerrianos que intenten hacer el sistema sustentable". (Elonce)