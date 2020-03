Bullrich afirmó que Fernández "miente en los números" sobre el narcotráfico

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó que el presidente Alberto Fernández "miente en los números" sobre el narcotráfico, luego de que el jefe de Estado resaltó que "la lucha contra el crimen organizado y violento no es un show mediático", y pidió que "no niegue la realidad".



"Miente en el narcotráfico. Miente en los números. En nuestro gobierno aumentamos el decomiso de drogas y disminuimos los homicidios, convirtiéndonos en el 2° país más seguro de Latinoamérica", enfatizó Bullrich en su cuenta de la red social Twitter.



Además, la titular del PRO pidió que el jefe de Estado "no niegue la realidad" porque "los logros" de la gestión de Cambiemos "están a la vista".



Al brindar su discurso ante la Asamblea Legislativa, Fernández afirmó que "la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y violento no es un show mediático, sino un compromiso estructural, sustentable y permanente" para su Gobierno, que apunta a "las raíces profundas de la impunidad".



"El objetivo que había sido enunciado de reducir el narcotráfico fue más retórico que efectivo. Los operativos crecieron, el narcomenudeo se expandió y la cantidad de drogas secuestrada bajó", enfatizó el Presidente, en referencia a la gestión de Bullrich.



En ese marco, la ex ministra de Seguridad acusó al Gobierno nacional de querer "anular la lucha contra el narcomenudeo que es donde más homicidios se generan".



"Alberto Fernández dice que la mentira es la mayor perversión, pero en su discurso mintió sobre todo en lo que hicimos en seguridad. No niegue la realidad, Alberto, los logros en nuestro modelo de gestión están a la vista y los argentinos lo saben", manifestó Bullrich.



Por último, consideró que "todos tenemos derecho a la seguridad", y amplió: "Por eso nosotros decidimos cuidar a quienes nos cuidan. Darle a los agentes federales la confianza para proteger a los ciudadanos de bien es fundamental para frenar la inseguridad y disminuir las muertes en situaciones de riesgo".