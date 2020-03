Comienza el ciclo lectivo en todo el país: Habrá paro en cuatro provincias

Buenos Aires

Este lunes comenzará el ciclo lectivo 2020 en la mayoría de los distritos del país, en tanto que en las provincias de Jujuy, Santa Fe, Neuquén y Entre Ríos continúan las negociaciones para desarticular las medidas de fuerza anunciadas, tras el rechazo de los docentes a las ofertas salariales.Según supo NA de fuentes provinciales, en las últimas horas se dictó la conciliación obligatoria en Santa Cruz y Chubut, para avanzar en el inicio de las clases.Lo mismo había sucedido en Tucumán, donde los trabajadores de la educación acataron la conciliación obligatoria dictada por el gobierno, por lo que desistieron de realizar un paro de 48 horas.En la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente de Buenos Aires aceptaron la oferta salarial propuesta por el gobernador Axel Kicillof, por lo que el ciclo lectivo comenzará este lunes pese a que la Federación de Educadores bonaerense (FEB) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) rechazaron la iniciativa, aunque sin paro.En la Ciudad, el Gobierno porteño y los docentes llegaron a un acuerdo en la negociación de las paritarias, por lo que el sueldo inicial será de 32.800 pesos para el maestro de jornada simple y de 35.030 pesos desde comienzos de julio, y la jornada dará inicio con normalidad.Por su parte, el sindicato de docentes públicos de Santa Fe no aceptó la propuesta de la administración provincial y determinó un "plan de lucha" con dos días de huelga para este lunes y martes.En tanto, anunció nuevos paros para el 11 y 12 de marzo, en caso "de no haber una nueva propuesta salarial a discutir", luego del ofrecimiento de un incremento salarial del 3 por ciento, más una suma fija de 897 pesos para material didáctico.El gobernador Omar Peroti dijo a través de su cuenta de Twitter: "En relación a la situación actual de los trabajadores de la educación, queremos mantener un diálogo abierto, priorizando el comienzo de clases para que no nos quede ni un solo niño ni una sola niña fuera de la escuela"."Esto nos obliga a plantearnos cómo le ofrecemos a los maestros una propuesta similar a la que están ofreciendo el resto de las provincias argentinas ya que tenemos claro que los docentes desempeñan un rol clave para la concreción de las políticas de nuestra gestión", agregó el gobernador.En cuanto a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), también convocó a dos jornadas de paro que comenzarán este lunes, y otras dos para el 9 y 10 del mismo mes, tras rechazar por unanimidad la extensión por un semestre del acuerdo salarial vigente.El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) de Jujuy y la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), pararán el 2 de marzo ante la ausencia de paritarias a nivel provincial, aunque el gobierno local afirma que la medida tendrá "bajo acatamiento".En tanto, en Misiones, según el calendario escolar, las clases arrancarán el 9 de marzo.