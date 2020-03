Agrado en el oficialismo y dudas en la oposición tras el discurso de Fernández

El discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias despertó expresiones de satisfacción y apoyo en el oficialismo, y algunos reparos y precauciones en la oposición.Al salir del Palacio Legislativo y enfrentar a los medios televisivos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó el discurso del presidente de "bien serio"."No se dedicó a repartir culpas sino a buscar soluciones", aseguró el mandatario provincial."Es un gobierno que el 10 de diciembre se puso a trabajar duramente. Vemos esa decisión de poner el Estado en el centro de los más vulnerables, de los que menos tienen", resaltó.Por el Frente de Todos, también se sumó a los elogios Rodolfo Tailhade, quien destacó que el discurso "tocó la mayoría de los temas de interés sobre los cuales habían expectativa.La presidenta de la comisión de Finanzas de Diputados, Fernanda Vallejos, ponderó especialmente el tramo del mensaje en que Fernández reafirmó el compromiso de investigar el endeudamiento durante los años en que Cambiemos gobernó.Por el lado de la oposición, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, expresó que le "hubiera gustado escuchar cuándo va a mandar el Presupuesto, porque no tener esa herramienta, no es bueno para el gobierno, retrasa al país".Por su parte, el senador nacional del PRO Esteban Bullrich rescató que el presidente hablara de una "realidad sinfónica" con capacidad de diálogo entre las distintas partes, pero pidió que no no quede en lo declarativo, y manifestó sus precauciones respecto a si el Gobierno permitirá que los proyectos que envíe sean modificados a partir de propuestas de la oposición.En tanto, para el diputado macrista Fernando Iglesias, Fernández "volvió a demostrar que no tiene ningún plan económico" sino que se dedicó a "enunciar generalidades, muchas de las cuales son contradictorias con lo que ha hecho"."Todo lo que hace Alberto es de un gran cinismo. No puede hablar de ´palabra devaluada´ quien era jefe de Gabinete cuando intervinieron el INDEC", advirtió en declaraciones a NA.La diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda Romina del Plá consideró que Fernández "reivindicó toda la política que viene llevando adelante de subordinar el destino del país a los dictados del capital financiero internacional" ya que a su entender fue "ilustrativo que hablara del Presupuesto 2021 sin mencionar qué pasa con el Presupuesto 2020, cuyo tratamiento sigue postergado en función de privilegiar el pago de la deuda".