Período de Sesiones Ordinarias: Repercusiones tras el discurso de Bahl

El intendente Adán Bahl inauguró el período de sesiones ordinarias 2020. "La irresponsabilidad de quienes gobernaron la ciudad los últimos años dejó a Paraná inmersa en un caos sin precedentes", señaló. Tras el discurso, las repercusiones., explicó aque "fue un discurso muy objetivo, marcando de alguna manera las condiciones económicas, financieras, administrativas que recibió el municipio. Prioriza una agenda a mediano y largo plazo con mucho optimismo, con un horizonte esperanzador que genere empleo, turismo, inversión privada. Marcó un norte. Es una convocatoria a todas las fuerzas políticas porque a Paraná la ponemos entre todos de pie"."El intendente agradeció también a las fuerzas del radicalismo, de Juntos por el Cambio el apoyo que se tuvo con la Ordenanza de emergencia. Cómo se recibió el municipio es un reclamo que nos plantean los vecinos", dijo., expresó que "tenemos la suerte de tener un intendente municipal que dio un mensaje próspero. Acercó un mensaje de cercanía con el vecino y creo que eso es fundamental luego de estos cuatro años de desidia absoluta. Desde el HCD se va a trabajar en todo lo que sea para mejorar la ciudadanía"."Desde que asumimos el bloque de concejales está trabajando junto con la viceintendenta. Tenemos varios proyectos, queremos modificar algunas Ordenanzas", dijo., opinó que "nos dejó un sabor agridulce el discurso de Bahl. Queríamos algunas especificaciones concretas en cuanto a proyectos, lo que se va a tratar este año. No dejan de ser anuncios, falta sustento concreto de los datos"."Nosotros vamos a proponer el debate de ideas y proyectos concretos que solucionen los problemas de la ciudadanía. Nuestro eje está puesto en la prestación de servicios", agregó., indicó que "fue un discurso fuerte desde lo político. Debió ser el discurso que el ex presidente Macri dio cuatro años atrás cuando asumió mostrando la situación que había heredado"."Desconocía mucho de los números que el intendente dio hoy. Le solicité al presidente del bloque del oficialismo de una manera informal una reunión con Bahl para conocer todo esto y no enterarme luego de 80 días de gestión la situación financiera en la que se encuentra el municipio", finalizó.