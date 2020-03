Diputada criticó a la dirigencia de Agmer y dijo que el paro es "desmesurado"

Política El Gobierno provincial lamentó la decisión de la dirigencia de Agmer

La diputada provincial del Frente de Todos, Carmen Toller, manifestó en las redes sociales su indignación por la medida que considera desmesurada y no contemplativa de los gestos que han tenido para con la docencia, el gobierno nacional y provincial.En un artículo de opinión la legisladora sostuvo que con esta medida (paro de 72 horas) el gremio "no exhibe su mejor estrategia" para reivindicar el trabajo docente."Cuando no hay razones legítimas, se deslegitima la acción, dijo y agregó que "una conducción gremial que no supo ver/ valorar, los gestos políticos que se han tenido para la educación de los últimos años, es una conducción que cierra caminos. Cuando se cierran caminos es difícil encontrar la propuesta superadora", valoró la legisladora."?No puedo creer que se resuelva una medida de fuerza de semejante tenor como la que ha decidido democráticamente el gremio AGMER, sin valorar los gestos del gobierno nacional y provincial para con la docencia", afirmó."Es un contexto de RECUPERACION DE LA PARITARIA NACIONAL, histórica lucha y justa reivindicación. Un contexto donde el GOBIERNO DE ENTRE RIOS CUMPLIO A RAJATABLAS con acuerdos salariales que dieron lucha a la inflación agobiante que tuvimos y nos legó la gestión del gobierno de Macri", señaló."El gremio sabiendo perfectamente que aún quedan muchas luchas y debates pendientes, difíciles e importantes como la forma de ajustar salarios, la reforma en el sistema previsional provincial, poder soñar con una política de reactivación y crecimiento en general, por enumerar algunas cosas; en este contexto, la respuesta es PARO POR 72 HORAS", remarcó."Me pregunto, ¿los docentes han hecho lectura crítica - política de los gestos que el gobierno nacional y provincial han tenido para el sector? La actual medida me parece que esta sostenida por criterios que no han sopesado el alcance que tiene el compromiso de educar. El que se sostiene con VOCACION y el que esgrime una visión del conjunto de la sociedad", señaló."Me quedo pensando en la postal que queríamos para el primer día de clases en Entre Ríos. Esa donde madres y padres, trabajadores todos, comparten expectativas, la alegría del alistamiento de útiles, aprontes de guardapolvos - uniformes, la alegría de su hijo en clases. Aprendiendo saberes en la escuela. Como debe ser. Esa postal que todos tenemos de nuestros recuerdos familiares, "de aquella educación que, todos coincidimos, era mejor que la actual", no será.Esa foto, no la tendrá el gobierno entrerriano, ni la podrá exhibir políticamente. Ahora pienso en voz alta: ¿Es un triunfo gremial? ¿Se puede leer así?", se preguntó."Yo diría que no. Tendremos 72 horas de paro que se dictan a un gobierno provincial que CONVOCO A PARITARIAS PARA EL 6 DE MARZO, ergo NO SE SABE LA OFERTA SALARIAL. Una gestión que tal como lo expresó el Presidente del Consejo de Educación, PAGÓ EL COMPROMISO SALARIAL PARITARIO en un contexto sumamente crítico de la economía nacional, en el período anterior, y en un momento delicado desde el punto financiero y fiscal provincial", reflexionó.