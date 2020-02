AMET rechazó propuesta salarial de paritaria nacional docente por "insuficiente"

AMET Entre Ríos anunció que el gremio a nivel nacional rechazó por insuficiente la propuesta salarial efectuada en el marco de la paritaria nacional docente. Además cuestionaron a la oferta porque no contempla "las realidades de cada provincia".



Así se definió el Congreso de Secretarios Generales que se realizó el jueves 27 de febrero en la sede de AMET Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Además se remarcó que tal propuesta "no se corresponde con el discurso de más y mejor educación para todos al impedir alcanzar un salario digno para los docentes. Estamos convencidos que la educación no es una inversión ni un gasto, sino un derecho que permite realmente la movilidad social para todos".



En tanto, se exhortó al Gobierno nacional a que "convoque a continuar el diálogo como herramienta superadora de inequidades" y se declaró el "estado de asamblea permanente respaldando las medidas de acción directa que se pudieran determinar en cada provincia".

En Entre Ríos En la provincia los docentes técnicos anunciaron que acudirán a la reunión convocada por el gobernador Gustavo Bordet para el viernes 6 de marzo.



"AMET Entre Ríos ha sido convocada a una nueva reunión paritaria provincial para el día 6 de marzo, convocatoria a la que acudirá para escuchar la propuesta salarial que proponga el gobierno", se lee en un documento.



Remarcaron que esperan "como base de partida una recomposición salarial significativa, y que de mínima se respeten los criterios de la paritaria salarial 2019, no solamente para no perder frente a la inflación del corriente año, sino también poder comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos 4 años, que cayó un 20% según cifras oficiales de Indec".



