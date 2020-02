"Dieron negativos" los presuntos casos de coronavirus que estaban en análisis

Sociedad Entrerriana que vive en España relató cómo es la situación con el Coronavirus

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó hoy que los presuntos casos de coronavirus que estaban siendo analizados en el país "dieron negativos".Este jueves y en conferencia de prensa, el ministro aseguró que los estudios que se estaban realizando en las cuatro personas que presentaban síntomas sospechosos de coronavirus dieron negativo."Un ciudadano procedente de Taiwan aislado en Ushuaia y cuatro pacientes que venían de un crucero. Todos dieron negativos y es una buena noticia que puede cambiar, pero en la fase que estamos ahora esperamos que no llegue a nadie", sostuvo González García.Además, el funcionario destacó "el alerta temprana en el sistema de salud" porque "es lo que más contiene y favorece para que no se disemine la enfermedad"."No se está pensando suficiente en dengue, llega una persona con síntomas febriles y no se toma al dengue como posibilidad y se termina actuando un poquito tarde", dijo.Según se informaron fuentes sanitarias de la provincia de Buenos Aires uno de los casos se trata de un chico de 18 años, internado en Ezeiza, que presentó síntomas compatibles con el coronavirus aunque se cree que no estaría infectado.El otro caso corresponde a un hombre, de 59 años, que está siendo atendido en un sanatorio de San Isidro. Ambos estuvieron de viaje por Europa.Según pudo saber NA este miércoles, se intensificaron los protocolos vinculados con el coronavirus en varios hospitales bonaerenses y más allá de los casos informados, hay otros que son analizados por pacientes con problemas respiratorios que no tendrían que ver con el Covid-19, pero que ante la crisis mundial se prefiere descartar sin generar pánico en la población.