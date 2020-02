Diputados dio media sanción al proyecto de jubilaciones de privilegio

El proyecto de jubilaciones de privilegio logró media sanción en la Cámara de Diputados por 128 votos a favor y 2 abstenciones. El oficialismo contó con el apoyo del interbloque Unidad y Equidad Federal y del interbloque Federal. En la votación en particular hubo una modificación en el articulo 1. El proyecto ya pasó al Senado.En la última sesión extraordinaria del verano 2020, el oficialismo en la Cámara de Diputados sufrió para alcanzar el quórum y comenzar a tratar el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo que buscar modificar el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos, calificado como "jubilaciones de privilegio".El oficialismo logró sentar en sus bancas a 129 diputados con la ayuda de la izquierda y del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que lidera José Luis Ramón. En cambio, tampoco bajaron al recinto los lavagnistas del Interbloque Federal, encabezados por Bali Bucca.El quórum se logró a las 12.59, a un minuto de que finalizara el tiempo reglamentario de inicio de la sesión, que ya se había prorrogado por 15 minutos. La diputada Cecilia Moreau, del Frente de Todos, había pedido extender el tiempo 30 minutos más, pero el legislador radical Ricardo Buryaile, bajó ex profeso al recinto para pedir que sean tan solo 15 minutos, lo que le fue concedido. La última en dar el quórum fue la diputada fueguina del Frente de Todos, Mabel Caparrós.Juntos por el Cambio, que había anticipado que no bajaría al recinto, lo hizo logrado el quórum e impugnó que el oficialismo haya alcanzado el número con la presencia de Daniel Scioli, designado por el Gobierno como embajador en Brasil. El encargado de formular la queja fue el jefe del interbloque, el radical Mario Negri. Massa le respondió que el cuerpo aún no había aceptado la renuncia del exgobernador provincial y Scioli argumentó que su renuncia correría a partir del 3 de marzo. Finalmente, Juntos por el Cambio se retiró del recinto y anunció que judicializará la sesión.La iniciativa, presentada la semana pasada, obtuvo dictamen este miércoles en un plenario de Comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja en la que el oficialismo aceptó realizar algunas modificaciones con el objetivo de complacer algunos de los pedidos de sectores afectados y asegurarse el quórum de la oposición.Sin embargo, al cerrar la noche, Juntos por el Cambio, el interbloque opositor mayoritario, anunció que no daría quórum, luego de que el oficialismo no aceptará su propuesta de incluir una cláusula transitoria para mantener por un determinado plazo el actual régimen a los magistrados que están en condiciones de jubilarse, a fin de evitar una masiva renuncia de jueces.A pesar de esto, el Frente de Todos aceptó introducir algunas modificaciones al proyecto inicial, con el objetivo de lograr apoyos a la hora de la votación final.Así, se mantendrá en 60 años la edad jubilatoria en el caso de las mujeres; en tanto que para los hombres habrá un incremento a 65, aunque de forma escalonada hasta 2025.Además, se eliminó el mínimo de 20 años de aportes en el Poder Judicial como condición para conseguir la jubilación y se mantienen los 10 años de servicios continuos o bien 15 años de desempeño interrumpido.El texto, que consta de 18 artículos, propone modificar el régimen previsional especial de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, como así también el Régimen Especial para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.