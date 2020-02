Diputados debaten el proyecto para modificar las "jubilaciones de privilegio"

Con suspenso, el Frente de Todos consiguió este mediodía un ajustado quórum en el recinto de la Cámara de Diputados que le permitió habilitar la sesión en torno al proyecto de ley para modificar las llamadas "jubilaciones de privilegio" de jueces, fiscales y diplomáticos.Luego de que a las 12:59, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, leyera en el tablero del recinto que ya habían 129 legisladores sentados en las bancas, respiró con alivio y dio por iniciada la sesión.Sin embargo, la tensión siguió presente en el recinto ya que Juntos por el Cambio salió rápidamente a cuestionar el quórum: Negri denunció que se había producido una "absoluta anormalidad".Los diputados de Juntos por el Cambio se levantaron de sus bancas luego de impugnar el ajustado quórum que consiguió el Frente de Todos en la sesión para tratar el proyecto sobre jubilaciones de privilegio, al cuestionar la presencia en la banca de Daniel Scioli, cuya designación como embajador en Brasil ya fue aceptada en el Senado pero todavía no fue publicada en el Boletín Oficial.

Scioli aclaró que recién tomará posesión de su cargo en Brasilia el 3 de marzo, y Massa le explicó que pese a que su nombramiento ya recibió el visto bueno del Senado, la renuncia a la banca no se da hasta tanto "no es aceptada por el cuerpo" (Diputados) y su designación "publicada en el Boletín Oficial"."Se ha producido una absoluta anormalidad. Disfrácenla como quieran. De la noche a la mañana porque le faltaban uno, lo sentaron en la Cámara", acusó."Si usted no levanta esta sesión nos vamos a retirar del Congreso y vamos a judicializar", amenazó Negri, tras lo cual los diputados opositores se retiraron del recinto.