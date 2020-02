Jubilaciones de privilegio: advierten sobre eventual éxodo de jueces y fiscales

En el marco de un plenario de comisiones, donde más tarde el oficialismo conseguiría dictamen de mayoría, el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, el magistrado alertó sobre los riesgos de "numerosas renuncias" en el Poder Judicial, a raíz de las "sospechas" que genera la normativa propuesta."¿Por qué es tan difícil escribirlo con todas las letras para evitar ambigüedades y eventuales conflictos, y para evitar cataratas de renuncias?", protestó en referencia a la negativa a incluir la "cláusula transitoria" que exigían los sectores afectados para garantizar que aquellos funcionarios judiciales y del servicio exterior en edad jubilatoria puedan acogerse al sistema anterior a la promulgación de la nueva ley.Gallo Tagle señaló que "es muy poca la gente que se jubila antes de los 65 años en el Poder Judicial", y agregó que actualmente hay un "25% de vacantes"."Si este proyecto avanza y las posibilidades de renuncias se concretan, las 25% de vacantes que hoy por hoy existen es probable que se dupliquen", advirtió.A su turno, el camarista del fuero de la Seguridad Social Néstor Fasciolo remarcó que el Poder Judicial tiene "un régimen especial y no de privilegio", ya que realiza "aportes superiores al común".Resaltó que la "claúsula transitoria" no es "innecesaria", tal como la había definido minutos antes el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y ponderó que la misma generaría "seguridad jurídica" para los inversores interesados en invertir en el país.El magistrado alertó sobre un hipotético "éxodo masivo" en el Poder Judicial si se avanzara con la reforma propuesta del régimen especial de jubilaciones."O atrasamos la vigencia de la ley o corremos la vigencia a razón de un año de edad por cada dos años de vigencia de la ley", propuso.Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, también alertó que "los jueces en actividad van a ser menos del 50%", y a la lista de argumentos sumó que una reforma como la que se plantea "desfinanciaría más el sistema porque hay "150 o 200 (funcionarios judiciales) que se pueden jubilar"."Busquemos una alternativa que nos permita financiar al sistema y equiparar hacia arriba y no hacia abajo", concluyó.Otros oradores fueron Carlos Rívolo, de la Asociación de Fiscales; Julio Piumato, de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN); Marieta Urueña Russo, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU); y marta Insausti de Aguirre, de la Asociación Profesional Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación; entre otros.El proyecto recibió dictamen de mayoría y este jueves será votado en el recinto de la Cámara baja.NA.