El gobierno aceptó cambios al proyecto sobre jubilaciones de "privilegio"

A su vez, se suprimió la condición de haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial como condición para conseguir la jubilación: se mantienen los 10 años de servicios continuos o bien 15 años de desempeño interrumpido.Otra concesión del Gobierno fue la que definió que aquellos funcionarios en edad jubilatoria pero que continúan en actividad podrán acogerse al régimen anterior a la promulgación de la ley: se trata de una respuesta a un reclamo de los sectores afectados con el patrocinio de Juntos por el Cambio, que advertía sobre el riesgo de un "éxodo masivo" de jueces y fiscales.Sin embargo, mientras se desarrollaba el debate durante la tarde los funcionarios rechazaron el pedido insistente para incluir una "cláusula transitoria" que explicite con claridad estos "derechos adquiridos" para evitar "ambigüedades" en la interpretación."Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente, creemos que es suficientemente claro", contestó el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, ante el pedido del diputado nacional del PRO Pablo Tonelli.Pese a dar la espalda a esa solicitud, el funcionario ratificó que incluso "los que no hicieron ese trámite (para continuar en sus cargos más allá de los 60 años) pero hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplan con los requisitos de la ley actual vigente, conservarán sus derechos".

"No están afectados. Eso está en el mensaje de elevación (de la ley) con toda claridad. No se afectan los derechos adquiridos de ninguno de los funcionarios en condiciones hoy de adquirir ese beneficio, sea que se jubilen hoy o continúen trabajando hasta los 75 años, que es el límite que fija la Constitución para requerir un nuevo acuerdo del Senado", completó.Durante la tarde-noche de este miércoles continuaban las exposiciones de invitados de organizaciones de magistrados, fiscales, gremios judiciales, y del servicio exterior, ante un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda en el anexo C de la Cámara baja.El oficialismo confiaba en reunir las firmas necesarias para dictaminar y tener listo el proyecto para ser votado este jueves en el recinto, en tanto que Juntos por el Cambio terminaba de pulir su estrategia en una reunión de su mesa chica.NA