Paritaria nacional docente: Reciben a los gremios y definen aumento salarial

Cinco días antes del comienzo del ciclo lectivo, el ministro de Educación Nicolás Trotta recibe a las 16 en el Palacio Pizzurno a referentes de los cinco gremios docentes con representación nacional, Ctera, UDA, Sadop, AMET (técnicos) y CEA, en un encuentro en el que se espera que se defina el aumento salarial. Están avanzadas las negociaciones para alcanzar un acuerdo con los gremios y en ese caso las clases empezarán el lunes en gran parte del país, como estaba previsto.El Gobierno pondrá sobre la mesa una oferta salarial para el primer semestre del año que elevaría el salario inicial de la actividad de los actuales $20.250 a $23.000, con una suba del 13,5%. El Ejecutivo planteará además el pago de cuatro sumas fijas no remunerativas en los meses de marzo, abril, mayo y junio de entre $1.000 y $1.500 cada una.En tanto que se postergaría el aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un monto de $1.210 que cobran todos los docentes y que no se actualiza desde 2016, consigna la agencia NA. No se hará lugar a la cláusula gatillo, que el Gobierno quiere desterrar de los acuerdos para contener la inflación.Al menos dos referentes de los gremios más importantes adelantaron que están cerca de acordar y que no creen que vayan a convocar a un paro previo al comienzo del ciclo lectivo, consigna La Nación. En caso de acuerdo, las clases empezarían el lunes en gran parte del país, como estaba previsto.En las provincias esperan la definición del piso salarial, que se toma como referencia para negociar los aumentos en cada distrito. Tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad y en Entre Ríos tienen previsto hacerles ofertas a los gremios una vez que Nación haya sellado un acuerdo con los sindicatos.Días atrás Trotta dijo que "el salario inicial de referencia tiene que tener una mejora, en el marco de ser conscientes de que Argentina vive una etapa muy compleja". "Creemos que el aumento a los docentes tiene que empezar a configurar un buen salario, y estamos cerca de consensuar un número con los sindicatos", planteó, en diálogo con El Destape Radio.El presidente Alberto Fernández restituyó la paritaria nacional docente el mes pasado a través del decreto 92/2020 publicado en el Boletín Oficial. La mesa de negociaciones salariales del sector había sido derogada en 2018 por su antecesor Mauricio Macri.