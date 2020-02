"Trabajo en conjunto" para llevar adelante operativos de la Tarjeta Alimentar

"Concluimos la primera semana con 20.619 Tarjetas Alimentar entregadas, 57 operativos territoriales en 114 localidades alcanzadas, y con 103.095.000,00 pesos circulando en nuestra provincia", informó la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.



La titular de la cartera social también valoró el trabajo conjunto instrumentado desde la Mesa Interministerial por los equipos técnicos de Desarrollo Social, Salud, Producción y Educación y los trabajadores y trabajadoras del Estado que se comprometieron con esta política pública impulsada desde el gobierno nacional y a la que adhirió Entre Ríos.



Si bien los operativos fueron organizados por cada municipio, Juntas de Gobierno y comunas, la provincia coordinó el trabajo en territorio para que se pudieran llevar adelante y facilitar el acceso de las titulares de derecho a la tarjeta.



En detalle, durante esta semana del 17 al 21 de febrero las entregas se realizaron en los departamentos Concordia, Diamante, Gualeguacyhú, Paraná, Uruguay, Colón, Diamante, Nogoyá, Tala, Federal, Gualeguay, San Salvador, La Paz y Victoria. La semana próxima, los operativos se desarrollarán miércoles, jueves y viernes. Economía Social

En el marco de las acciones que se llevan adelante por la entrega de la Tarjeta Alimentar, desde la Secretaría de Economía Social de la cartera de desarrollo promovieron ferias en diversas localidades donde hubo operativos.



En Concordia, el acompañamiento inició en enero cuando se realizó la primera distribución de plásticos. En dicha oportunidad se ofreció un bolsón de productos de la agricultura familiar. El Ministerio de Desarrollo Social participó en ese equipo de trabajo conformado principalmente por la Mesa de Gestión de Economía Social de la ciudad, desde donde se comercializaron 100 canastas. Durante los operativos de entrega se montó una feria de productores de la economía social, y se comercializaron alrededor de 150 bolsones.



Se destacó la participación de tres cooperativas de la economía social, productores del parque hortícola de Paraná y pymes locales, lo que permitió ofrecer un bolsón a 815 pesos, lo que representó un ahorro aproximado del 35 por ciento en comparación a los precios regulares. A lo largo de los tres días de operativos en la capital entrerriana se comercializaron alrededor de 500 bolsones.



En otras localidades como Villaguay, Concepción del Uruguay, Feliciano y Gualeguaychú provincia y municipios también se encuentran promoviendo la realización de ferias de productores de economía social y la concreción de bolsones para la venta los días de operativos. Iprodi y Subsecretarías de la cartera social

Personal de las Subsecretarías de Políticas Comunitarias y Territoriales, de Juventud, de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, y de Políticas Alimentarias, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, también trabajaron en la entrega de Tarjetas Alimentar junto al Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos (Iprodi).



Justamente, en Paraná estuvieron presentes los intérpretes del Equipo de Lengua de Señas Argentina (LSA) del Iprodi, trabajando en la accesibilidad para las y los titulares de derecho. Este viernes hicieron lo propio en Concepción del Uruguay y la semana entrante, participarán de los operativos en Gualeguaychú. Copnaf

El presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte, informó que "el organismo estuvo en Concordia y está participando en el marco de los operativos de entrega de las Tarjetas Alimentar, en los puntos de Gualeguaychú, Colón, Gualeguay y Concepción del Uruguay, a través de espacios de juego y recreación para niñas y niños, implementados por los equipos de nuestros Programas Promocionales en esos lugares; también estamos colaborando con nuestros medios, en el traslado de personas de distintas localidades de los departamentos hacia los puntos de entrega".



En ese marco, profesionales del programa Provincial Por mis Derechos en la Primera Infancia (0 a 4 años) del organismo mantuvo contacto con las familias entablando un diálogo en el cual se reforzó la promoción de la concurrencia de las niñas y niños de esta franja a Jardines Maternales y Centros de Desarrollo Infantil (CDI).



De la misma forma, desde el Programa Jóvenes Protagonistas del organismo entregaron folletería con información para las jóvenes sobre cuidados de la salud y prevención del embarazo, promoviendo la asistencia a los centros de salud de cada localidad. Inaubepro

Personal del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) estuvo presente con un stand informativo en el operativo de entrega de las Tarjetas Alimentar que se realizó en la capital entrerriana, para responder a las consultas de las familias y estudiantes interesados en la gestión virtual de becas para nivel secundario.



Asimismo, se brindó información acerca del programa de apoyo escolar Educando en Movimiento y de los talleres de orientación vocacional que el Instituto ofrece de manera gratuita en la provincia. Además, en el lugar se pudo iniciar y concluir el trámite de gestión de las becas. Ministerio de Salud

Bajo la premisa de que la alimentación saludable es un derecho humano, el Ministerio de Salud desarrolló un trabajo de promoción en los diferentes puntos de entrega de la tarjeta en todo el territorio provincial, a través de charlas y la entrega de folletos, para fomentar que la tarjeta sea utilizada en la compra de verduras, frutas, legumbres y proteínas. Además, la oportunidad fue propicia para sugerirles a los beneficiarios, con niños y niñas a su cargo, que se acerquen a los centros de salud de su área programática para la realización de controles de salud y del cumplimiento del calendario de vacunas.



Al respecto, el secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini, destacó el espacio de trabajo interinstitucional e intersectorial, "donde revisamos lo que cada uno de los sectores está realizando para mejorar la alimentación y nutrición de la población en general, y en particular de la población materno infantil".



Una vez superada la instancia de entrega, una segunda parte tiene que ver con son los controles integrales que es planteada como un acompañamiento de los equipos sanitarios: "Con los cuales trabajamos diferentes cuestiones de acuerdo a los distintos grupos de edad, con recomendaciones que van de la mano de la construcción de entornos saludables y de conductas y formas de vida ligadas al cuidado y la protección de la salud", explicó el funcionario.



Para esta tarea el Ministerio de Salud instó a sus equipos del primer nivel de atención, "a que acompañen activamente a estas familias que hoy están teniendo más ingresos y que claramente lo utilizan para comprar alimentos, porque no tiene otra utilidad esta tarjeta", completó. Cartera de Producción

Desde el Ministerio de Producción, Turismo, y Desarrollo Económico se explicaron las líneas determinantes de trabajo, y en ese sentido el ministro Juan José Bahillo, manifestó: "El Plan Argentina contra el Hambre tiene dos aristas determinantes: responde a la urgencia de la gente para acceder a productos alimenticios de manera digna y activa a los hacedores de la economía social".



"Pudimos ver que los beneficiarios optaron por usar su tarjeta en compras de alimentos elaborados por pequeños emprendedores entrerrianos. Por eso, este Plan genera un doble impacto positivo en la economía", subrayó.



A su vez, el ministro observó: "El rol del Estado en el control para evitar abusos en el uso de la tarjeta es un aspecto clave sobre el que trabajamos mucho. Tenemos los medios para combatir el cobro de sobreprecios y los vamos a usar. Es un deber en favor de los beneficiarios y la transparencia que demanda esta iniciativa". El rol de Educación

La participación del Consejo General de Educación, que también integra la Mesa Interministerial, "ha sido significativa, desde la necesidad que no sólo tiene el gobierno provincial sino la sociedad entrerriana de que el Estado trabaje de manera conjunta", apuntó el presidente del organismo, Martín Müller.



"Es imperioso que cada uno de los estudiantes cuente con los nutrientes necesarios para poder desarrollarse física e intelectualmente, porque con una alimentación saludable tendrán mayores y mejores conocimientos, y por ende, mejores oportunidades", sostuvo el funcionario, teniendo en cuenta que la Tarjeta Alimentar es un instrumento para que las familias accedan a la canasta básica alimentaria.



"Debemos garantizar el ingreso, permanencia, reingreso y finalización en el sistema educativo con la ayuda de un programa de Educación Nutricional para nuestras escuelas, articulado conjuntamente con Salud y Desarrollo Social, para todos nuestros estudiantes y sus familias", remarcó, por último, Martín Müller.